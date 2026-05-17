L'équipe féminine de football nord-coréenne de Naegohyang est arrivée en Corée du Sud

L'équipe féminine de football nord-coréenne de Naegohyang est arrivée dimanche en Corée du Sud, dans le cadre des demi-finales de la Ligue des champions d'Asie, une occasion saisie par Séoul pour célébrer "la compréhension mutuelle" entre les deux pays.

Les 39 joueuses et les membres du staff ont atterri à l'aéroport international d'Incheon, pour la première venue en huit ans d'une équipe sportive nord-coréenne chez son voisin du sud, et ont été accueillies par une foule de journalistes et de supporters brandissant des pancartes de bienvenue, a constaté un journaliste de l'AFP.

"Je suis venue ici aujourd'hui pour accueillir les joueurs de l'équipe Naegohyang, qui se rendent en Corée du Sud pour la première fois en huit ans", a déclaré à l'AFP Choi Young-ok, membre d'un groupe citoyen.

Elle a toutefois exprimé ses réserves quant à l’amélioration des relations entre les deux Corées grâce à cette rencontre sportive.

"Bien que j'espère que cela aidera, je ne pense pas que ce match à lui seul résoudra quoi que ce soit de significatif si les problèmes fondamentaux entre les deux parties ne sont pas abordés", a-t-elle affirmé, sans donner plus de détails.

Les joueuses sont rapidement montées à bord d'un bus, qui a pris la route sous escorte policière.

Le Naegohyang FC ("Ma ville natale" en coréen), basé à Pyongyang, affrontera mercredi le Suwon FC en demi-finale de la Ligue des champions féminine de l'AFC.

Fondé en 2012, le club a remporté le titre de champion de Corée du Nord lors de la saison 2021-2022 et a battu Suwon 3-0 lors de la phase de groupes du tournoi l'année dernière.

- Drapeaux interdits -

La délégation nord-coréenne est arrivée via Pékin sur un vol commercial d'Air China et devrait séjourner dans un hôtel à Suwon, au sud de Séoul.

Selon des médias locaux, les équipes nord-coréenne et sud-coréenne utiliseront des salles de restaurant et des itinéraires de déplacement distincts, limitant ainsi les interactions directes.

Le match suscite un grand intérêt: les 7.000 billets mis en vente sont partis en quelques heures seulement.

La rencontre se déroulera au complexe sportif de Suwon, qui dispose d'une capacité d'un peu moins de 12.000 places.

Le ministère sud-coréen de l'Unification a également financé des associations civiles qui prévoient de soutenir les deux équipes lors du match, voyant en cet événement une occasion de promouvoir "la compréhension mutuelle entre les deux Corées".

Ces associations ont discuté en amont des consignes d'encouragement avec les autorités, car brandir le drapeau national nord-coréen en public est interdit en Corée du Sud par la loi sur la sécurité nationale.

Lors d'événements similaires organisés par le passé, des drapeaux représentant la péninsule coréenne avaient été agités.

Le football féminin est l'un des sports où la Corée du Nord est la plus performante.

Sa sélection nationale occupe actuellement la 11e place du classement féminin de la FIFA, loin devant l'équipe masculine, qui pointe au 118e rang.



AFP