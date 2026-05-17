Saint-André : décès de Grégory Allamèle, agent de la cuisine centrale, la mairie lui rend hommage

Ce samedi 16 mai 2026, Grégory Allamèle, est décédé après un malaise. Le trentenaire était agent de la cuisine centrale de la ville de Saint-André. Par le biais d'un communiqué publié ce dimanche, le maire de Saint-André, Joé Bédier, a tenu à lui rendre hommage (Photo : ville de Saint-André)

"C’est avec une profonde émotion que j’ai appris le décès tragique de Grégory Allamèle, agent de la Cuisine Centrale de la Ville de Saint-André", déclare Joé Bédier.

"Au nom de la municipalité de Saint-André et en mon nom personnel, j’adresse mes sincères condoléances à ses parents, à sa famille, à ses proches ainsi qu’à l’ensemble de ses collègues durement éprouvés par cette disparition brutale", écrit le maire dans un communiqué.

Grégory Allamèle était un "agent apprécié et reconnu pour son sérieux, son professionnalisme et sa bienveillance, il laisse le souvenir d’un jeune homme engagé et respecté".

Dans cette épreuve, la ville de Saint-André "se tient aux côtés de la famille avec respect, solidarité et discrétion, afin de l’accompagner au mieux dans ce moment de deuil".

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