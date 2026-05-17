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Saint-Louis : accident terminée, route ouverte à la circulation

  • Publié le 17 mai 2026 à 14:57
  • Actualisé le 17 mai 2026 à 15:28
Route de Cilaos

Sur la RN5 à Saint Louis, l'accident qui s’est produit sur la Route de Cilaos avant le tunnel du Pavillon est terminé. La route est rouverte à la circulation (Photo : www.imazpress.com)

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