Saint-Pierre : course-poursuite avec la police, deux agents blessés, le conducteur placé en garde à vue

Ce dimanche 17 mai 2026 sur la commune de Saint-Pierre, une course-poursuite a eu lieu entre un automobiliste et la police. C'est dans le quartier de Bois d'Olives que les faits ont eu lieu. Selon nos informations, lors de sa fuite, le conducteur s'est débarrassé d'objets. Après 10 minutes de course, les agents ont réussi à le bloquer dans une ruelle. Ne voulant pas se soumettre au contrôle, le mis en cause a reculé et roulé sur le pied d'un agent et blessé un autre. Il a été placé en garde à vue (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Lors de son interpellation, des stupéfiants ont été trouvés à bord de son véhicule.

L'homme est déjà connu des services de police.

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