Ultra Trail des Géants : 3.690 coureurs et coureuses sur le départ

Durant quatre jours, du 14 au 17 mai 2026, a lieu la 3ème édition de l'Ultra Trail des Géants, organisée par l'UTOI. Cette compétition s'impose comme l'un des plus grands rendez-vous d'ultra-distance au niveau international. 3.690 coureurs et coureuses vont arpenter les sentiers de La Réunion. De l'Ultra Terrestre - épreuve de 224 km et 14.325 mètres de dénivelé positif, au Trail du Colorado, accessible à tous, l'UTG propose huit épreuves taillées pour chaque profil de coureur (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Pendant quatre jours, 3.690 coureurs et coureuses issus de 17 nationalités affrontent les sentiers les plus extrêmes de l'océan Indien, entre volcan, cirques classés à l'Unseco et remparts vertigineux.

Une traversée XXL de l'île pensée, constituant l'objectif parfait pour clore le premier semestre.

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- L'Ultra Terrestre, l'épreuve reine -

224 km, 14.325 mètres de dénivelé positif, jusqu'à 82 heures de course non-stop. L'Ultra Terrestre est est considéré comme l'une des courses les plus exigeantes de la planète trail.

Le départ se fera ce jeudi 14 mai à 6 heures de Saint-Philippe, avec une traversée du Piton de la Fournaise, l'ascension du Piton des Neiges, le Cap Anglais ou encore la remontée vers le Maïdo.

Le premier à arriver à la Redoute est attendu en fin d'après-midi de ce vendredi 15 mai 2026. Le dernier devra lui atteindre la ligne d'arrivée avant 16 heures le dimanche 17 mai.

Concernant l’Ultra Terrestre, aucun ravitaillement personnel, ni véhiculé ne sera autorisé à partir du poste de Marsouins (Route forestière de Bébour, Plaine des Palmistes), jusqu’à la fin du sentier de Bélouve (arrivée à Hell-Bourg, aire de pique nique). Tout contrevenant à cette injonction sera immédiatement disqualifié.

- L'Ultra Trail des Géants (174 km) -

Avec autant de kilomètres à parcourir que la Diagonale des Fous, l'épreuve qui a donné son nom à l'événement donnera du fil à retordre aux traileurs avec ses 10.860 mètres de dénivelé positif.

Reliant Saint-Philippe - dont le départ sera donné à 13 heures de Basse Vallée - passant par le volcan, Grand Bassin, Mafate, et le Maïdo, la course peut se faire en solo ou en relais avec six équipiers.

Les coureurs ont jusqu'à dimanche, 13 heures, au stade de la Redoute.

- Le Speed'Goat -

Depuis le Champ de Foire de la Plaine des Cafres et sur 128 kilomètres, les traileurs s’élancent ce 15 mai à 14 heures sur un parcours aussi technique que spectaculaire. Une course peu évidente à réaliser selon les experts.

La barrière horaire de l'arrivée est fixée à 16 heures ce dimanche 17 mai 2026.

- Le Mégatrail de l'ouest -

Le départ de cette course se fera à 7 heures ce samedi 16 mai du parking du Belvédère au Maïdo, l’un des panoramas les plus spectaculaires de l’ile à 2.300 mètres d’altitude.

Un parcours de 85 km et 3.450 m de dénivelé positif à travers les reliefs sauvages de l’ouest réunionnais.

Les traileurs ont jusqu'à 14 heures ce dimanche pour arriver à la Redoute.

- Le trail des pétrels -

Le départ sera donné à 5 heures du stade Roland Robert à La Possession ce 16 mai. Un trail de 46 kilomètres et 2.324 mètres de dénivelé positif dans les jambes.

Les coureurs découvrent un parcours rythmé, rapide et technique, alternant montées rapides, sentiers forestiers et descentes dynamiques.

Ils auront jusqu'à 15 heures pour terminer la course.

Julien Dalleau, ancien infiltré pour Imaz Press lors du Trail de Bourbon en 2023 (Grand Raid), a décidé cette année de se lancer sur l'UTOI, dans le Trail des Pétrels. Gérant d'une société d'espaces verts au Tampon et originaire des Makes, le sportif relance "la machine", confie-t-il.

"Ce trail va me permettre de relancer l'objectif fixé il y a deux ans, courir, et pourquoi pas en faire mon métier secondaire", dit-il.

Concernant son entraînement, "rien de fou", si ce n'est qu'il a travaillé sur son point faible "la relance dans les montées". "Cette course va signer le départ d'une nouvelle opportunité pour moi", même s'il craint partir trop confiant et "me brûler sur le long".

- Le Trail du Colorado -

Nouveauté de cette année, le Trail du Colorado. Un format de 27 kilomètres et 1.064 mètres de dénivelé positif. Une course rapide et technique.

Le départ se fera du stade de football de la Montagne avec une arrivée au stade de la Redoute à Saint-Denis.

Pour l’Ultra Terrestre, l’Ultra Trail des Géants (solo) et la Speed Goat uniquement, le port d’une balise GPS à tout moment de la course est obligatoire tout au long du parcours.

- Un plateau d'élite pour l'Ultra Trail des Géants -

Parmi les têtes d’affiche attendues : François D’Haene. Le quadruple vainqueur de la Diagonale des Fous était présent ce mardi à l'occasion d'une conférence de presse organisée en amont du départ. "Je suis plutôt très content. Ça s’approche enfin. J’ai hâte de pouvoir retrouver ce départ à Saint-Philippe, de monter au Volcan, de retrouver aussi les Réunionnais", explique-t-il à l’approche du départ.

Le coureur garde une relation particulière avec La Réunion, où il a connu autant de victoires que de moments difficiles. "Toutes les traversées que j’ai faites ici ont été difficiles. Il y a toujours eu des moments de bas, la nuit est difficile à dompter. Il fait chaud, il fait froid, il fait sec, il fait humide. La technicité, tout ça fait que c’est un ultra-trail qui n’est jamais facile", décrit-il.

Face à lui, Martin Perrier est l'un des coureurs très attendu de la compétition. Le traileur, arrivé 2ème de l'Ultra Terrestre en 2025, décrit un parcours hors normes. "Il est très sauvage et il ne se met aucune limite. On peut se dire : on ne va quand même pas passer sur le volcan ? Si, on passe dans le volcan. On ne va quand même pas passer tout en haut du Piton des Neiges ? Si, on passe tout en haut du Piton des Neiges", plaisante-t-il.

Cette course est la première où François D’Haene et Martin Perrier se retrouvent, après la polémique du Tor des Géants 2024.

Autour de ces sportifs d'élites, Sébastien Raichon, vainqueur de la Montane Spine Race, Sangé Sherpa (Népal), multiple vainqueur sur formats extrêmes.

Qui succèdera à Fabrice Payet, vainqueur historique de la 1ère édition de l'Ultra Trail des Géants en 26h41 en 2024 et à Robin Coinus, premier vainqueur de l'histoire de l'Ultra Terrestre en 39h47 ? Réponse dans quelques heures...

La cérémonie de remise des récompenses se déroulera pour toutes les courses, ce dimanche.

- 10h30 : le Trail des Pétrels

- 11h00 : le Trail du Colorado

- 11h30 : le RELAIS de l’Ultra Trail des Géants

- 12h00 : le RELAIS du Méga Trail de l’Ouest

- 13h00 : Discours des officiels et des instances locales

- 14h15 : le Méga Trail de l’Ouest

- 15h00 : l’Ultra Trail des Géants (solo) et de la Speed’Goat

- 15h30 : l’Ultra Terrestre

La course est à suivre en live ici.

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