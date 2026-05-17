À la une de ce lundi : route des Laves, course-poursuite, périscolaire à Paris, fin de Ultra Trail des Géants, conducteurs en garde à vue et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 18 mai 2026 : - RN2 : à peine un mois après l’éruption du Piton de la Fournaise, on circule à nouveau sur la route des Laves - Saint-Pierre : course-poursuite avec la police, deux agents blessés, le conducteur placé en garde à vue - Périscolaire à Paris : le parquet enquête sur 84 écoles maternelles, une vingtaine d’élémentaires, une dizaine de crèches - Ultra Trail des Géants 2026 : ils et elles sont arrivés au bout de leurs forces - Deux automobilistes en garde à vue, un pour détention de stupéfiants, le second pour conduite malgré l'annulation de son permis - La pa Météo France i di, sé zot i di - lundi frais et nuageux (Photo www.imazpress.com)

Plus d'un mois après la fin totale de la deuxième éruption de l'année, la Route des Laves s'ouvre de nouveau aux automobilistes ce lundi 18 mai 2026. Toutefois, la réouverture sur la piste provisoire sera temporaire et exclusivement aux heures de pointes, laissant le temps aux équipes de la Région de poursuivre les travaux le reste de la journée sur la RN2.

Ce dimanche 17 mai 2026 sur la commune de Saint-Pierre, une course-poursuite a eu lieu entre un automobiliste et la police. C'est dans le quartier de Bois d'Olives que les faits ont eu lieu. Selon nos informations, lors de sa fuite, le conducteur s'est débarrassé d'objets. Après 10 minutes de course, les agents ont réussi à le bloquer dans une ruelle. Ne voulant pas se soumettre au contrôle, le mis en cause a reculé et roulé sur le pied d'un agent et blessé un autre. Il a été placé en garde à vue.

Le parquet de Paris a ouvert des enquêtes pour de possibles violences dans un total de 84 écoles maternelles, une vingtaine d’élémentaires et une dizaine de crèches, a indiqué la procureure de Paris Laure Beccuau dimanche sur RTL.

Le rideau est tombé sur la troisième édition de l'Ultra Trail des Géants 2026. À bout de forces, fatigué(e)s, blessé(e)s mais heureux d'avoir enfin franchi la ligne d'arrivée, les derniers coureurs et coureuses sont arrivés au stade de La Redoute de dimanche 17 mai 2026. La Réunion retiendra ces exploits, la victoire de Louis Calais sur l'Ultra Terrestre, épreuve reine de 224 kilomètres, la joie du dernier à être arrivé au bout. On retiendra également la force de celles et ceux qui ont parcouru les sentiers de l'île et ceux qui ont dû abandonner sans jamais démériter.

Ce week-end du 16 et 17 mai 2026, deux conducteurs ont été placés en garde à vue dans le secteur gendarmerie, l'un pour détention et usage de produits stupéfiants et le second pour conduite malgré l'annulation de son permis de conduire. Ce dernier est multi récidiviste. Outre ces faits, 15 permis ont été retirés sur les routes de La Réunion. 305 infractions ont été relevées par les gendarmes et les policiers.

Pour ce lundi 18 mai 2026, Matante Rosina nous prévient que la fraîcheur est au rendez-vous. Le ciel reste en partie nuageux avec quelques faibles pluies par endroits. On sent que la mi-mai marque un vrai tournant dans la saison les températures baissent et l'hiver austral commence à montrer le bout de son nez.