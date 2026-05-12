La route des Laves rouvrira partiellement à partir de lundi, deux heures par jour

La circulation va reprendre partiellement sur la route des Laves à partir de ce lundi 18 mai 2026. Après plusieurs semaines de fermeture liées aux coulées du Piton de la Fournaise et aux importants travaux de déblaiement engagés par la Région, les automobilistes pourront à nouveau emprunter la RN2 sur des créneaux horaires limités, une heure le matin et une heure le soir. La route restera complètement fermée pendant le week-end, en attendant la réouverture totale de la circulation à la fin du mois. (Photo Emmanuel Grondin/www.imazpress.com)

Interrogé ce mardi 12 mai 2026 par Imaz Press, Eric Boiteux annonce une "réouverture partielle, sur une heure le matin et une heure le soir", précisant que la circulation se fera sur "une chaussée provisoire, encore essentiellement en gravas".

Cette reprise vise d’abord "les utilisateurs réguliers" de cet axe reliant Sainte-Rose et Saint-Philippe. Environ 3.000 automobilistes empruntent cette route quotidiennement.



La circulation sera autorisée de 6h30 à 7h30 le matin puis de 16h30 à 17h30 le soir. "On va laisser passer pendant tout le créneau", explique Eric Boiteux. La circulation se fera par ailleurs sous alternat dans deux secteurs. La route sera en revanche totalement fermée les week-ends ainsi que les jours fériés.



Le stationnement et l’arrêt demeurent interdits dans toute la zone de chantier. L’arrêté a été signé par la direction régionale des routes.

- Vers une réouverture complète à la fin du mois -

La Région espère désormais une réouverture complète "à la fin du mois". Selon Eric Boiteux, "il reste à peu près deux semaines de travaux pour une réouverture plus sécurisée et en bicouche". Les travaux d’enrobés définitifs sont quant à eux prévus "dans le deuxième semestre".



Depuis fin avril, les équipes s’activent pour dégager les impressionnantes coulées qui ont recouvert plusieurs portions de la RN2. Les travaux ont démarré le 27 avril afin de rétablir au plus vite une liaison routière dans le Sud sauvage. Dix employés s'affairent sur le chantier à temps plein.

- Une réouverture indispensable -

L’éruption volcanique du Piton de la Fournaise qui a débuté le 13 février 2026 a coupé une première fois la Route des laves le 13 mars dernier : trois coulées ont alors traversé la route nationale 2.

Pour les habitants des villes de Sainte-Rose et de Saint-Philippe, des possibilités de contournement existent en passant par la RN3 et la route des plaines mais rallongent considérablement les trajets. De plus, le tour de l’île qui passe habituellement par Sainte-Rose et Saint-Philippe n’est plus possible.

Cette fermeture de la route impacte fortement la fréquentation et a réduit considérablement l’activité économique des entreprises des communes de Saint-Philippe et Sainte-Rose.

Le 18 avril dernier élus, institutions et professionnels se sont rencontrés lors d'une réunion à Saint-Philippe. Certains professionnels évoquaient des pertes de chiffre d’affaires allant jusqu'à 80 % en un mois, voire jusqu’à 100 % pour les cas les plus critiques. Une situation paradoxale, alors même que l’éruption attire des milliers de curieux.

Face à cette situation, la Région Réunion annonce soutenir la relance de l’activité économique dans le secteur avec la mise en place d'une aide financière votée en Commission Permanente ce vendredi 24 avril 2026.

C'est une enveloppe de 500.000 euros qui est attribuée aux Très Petites Entreprises (TPE) et Petites et Moyennes Entreprises (PME) ayant été impactées par une baisse d’activité après la fermeture de la RN2 sur la période de mars à juin 2026

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- Une éruption plus longue que la moyenne -

Le 13 février 2026, quatre fissures éruptives se sont ouvertes au Piton de la Fournaise, laissant place à la deuxième éruption de l'année. L’activité s’est focalisée sur un seul site éruptif dès le 14 février.

La concentration de l’activité sur un site unique a permis l’édification d’un cône éruptif formé par l’accumulation des projections et débordements de lave.

Le champ de lave mis en place en aval du cône éruptif a dessiné deux bras principaux.

Un mois après le début de l’éruption, le 13 mars à 8h02, la coulée de lave du bras sud a atteint la RN2, située à plus de 7 kilomètres du point d’éruption. Trois jours plus tard, dans la nuit du 16 mars vers 00h20, la lave a fini par plonger dans l'océan, après avoir parcouru environ 825 mètres en contrebas de la route.

Le 25 mars, l'éruption s'arrête avec un ralentissement de la déflation. Une baisse progressive des débits a été observée, ainsi qu’une baisse de la sismicité sommitale, marquant l’arrêt de l’éruption.

Le samedi 28 mars a été marqué par une reprise de l’inflation de l’édifice et une hausse de la sismicité profonde entre 8 et 10 km sous la partie ouest du sommet. L’arrêt de l’activité en surface le 25 mars puis sa reprise le 28 mars, traduit vraisemblablement un régime d’alimentation magmatique instable.

L'éruption s'est de nouveau arrêtée à 0h10 le vendredi 3 avril.

Le 3ème épisode éruptif de l'éruption débutée le 13 février 2026 a repris le 8 avril à 13h15 avec une activité intermittente au niveau du cône éruptif, avant de s'arrêter de nouveau le 13 avril.

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