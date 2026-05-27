Israël affirme avoir tué le nouveau chef de la branche armée du Hamas

Israël a déclaré mercredi avoir tué dans une frappe à Gaza Mohammed Odeh, chef présumé de la branche armée du mouvement islamiste palestinien Hamas après l'élimination de son prédécesseur mi-mai, malgré le cessez-le-feu.

A Gaza, une source au sein du Hamas a indiqué sans plus de détails à l'AFP le début de "la procession funéraire de Mohammed Odeh, tué la nuit dernière avec son épouse et deux de ses enfants dans une frappe aérienne israélienne ayant visé un immeuble résidentiel dans la ville de Gaza".

Mardi soir, le ministre de la Défense israélien Israël Katz et le Premier ministre Benjamin Netanyahu avaient fait état d'une frappe ciblant Odeh, qu'ils avaient présenté comme "l'un des principaux architectes du massacre du 7 octobre 2023", dans une référence à l'attaque du Hamas ayant déclenché la guerre de Gaza.

Dans un communiqué conjoint, l'armée et le Shin Bet, l'agence de la sécurité intérieure israélienne, affirment mercredi qu'il a été tué.

Mohammed Odeh a longtemps dirigé les services des renseignements des Brigades Ezzedine al-Qassam, la branche militaire du Hamas. Sa nomination à la tête des Brigades pour succéder à Ezzedine al-Haddad, tué le 15 mai dans une frappe israélienne, n'a jamais été annoncée ou confirmée officiellement par le mouvement islamiste palestinien.

Mais jusqu'à l'annonce israélienne, il passait pour l'un des principaux dirigeants militaires du Hamas encore en vie après la mort de Mohammed Deif, chef des Brigades tué dans une frappe israélienne en juillet 2024, puis de celle de son successeur et chef suprême du Hamas, Yahya Sinouar, tué en octobre 2024 par des tirs de soldats israéliens, et auquel al-Haddad avait succédé comme chef militaire.

Mardi soir, une source sécuritaire à Gaza avait fait état auprès de l'AFP d'un bombardement israélien intense dans l'ouest de Gaza-ville, indiquant n'avoir "aucune information sur la cible".

Mais "l'ampleur et l'intensité de l'attaque ont alimenté les spéculations selon lesquelles la cible était le commandant Mohammed Odeh, qui a succédé au commandant martyr Ezzedine al-Haddad", avait ajouté cette source.

- "Engagés à éliminer" -

"Nous nous sommes engagés à éliminer tous ceux qui ont dirigé le massacre du 7-Octobre, et c'est ce que nous ferons", a déclaré Israël Katz sur X en annonçant la mort d'Odeh.

Le ministre a ajouté qu'Israël était déterminé à mettre fin au règne du Hamas à Gaza.

"Le plan de migration volontaire depuis Gaza sera également mis en œuvre, tout sera fait au moment opportun et de la bonne manière", a aussi dit M. Katz, faisant allusion à un projet d'émigration forcée des habitants de la bande de Gaza vers des pays tiers porté par le ministre d'extrême droite Bezalel Smotrich et partiellement repris par le président Donald Trump avant d'être abandonné.

En février, le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme Volker Türk avait dénoncé "des actions d'Israël qui semblent viser à opérer un changement démographique permanent à Gaza".

L'attaque du 7 octobre 2023 a fait 1.221 morts du côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP établi à partir de données officielles israéliennes.

Plus de 72.800 Palestiniens ont été tués dans la campagne militaire de représailles menée par Israël, dont plus de 900 depuis le cessez-le-feu d'octobre 2025, selon le ministère de la Santé de Gaza, placé sous l'autorité du Hamas et dont les chiffres sont jugés fiables par l'ONU.

Israël et le Hamas s'accusent au quotidien de violer la trêve, entrée en vigueur après un peu plus de deux ans d'une guerre ayant dévasté la bande de Gaza.

Depuis lors, l'armée israélienne contrôle plus de la moitié du petit territoire côtier palestinien, le reste restant sous la férule du Hamas, qui avait pris le pouvoir en 2007.



AFP