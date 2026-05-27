À retenir ce soir : jeune poignardé à Saint-André, Aurélien Centon démissionne, première baleine, BQP et protection de l'enfance

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi soir 27 mai 2026 : - Saint-André : un jeune de 19 ans poignardé dans le quartier Fayard, trois personnes interpellées - Condamné pour harcèlement moral, Aurélien Centon démissionne de son poste de conseiller départemental - Saint-Gilles : une baleine observée face à la plage des Brisants, la première de la saison - Bouclier qualité-prix : 175 produits référencés et un panier moins chère pour La Réunion - Protection de l'enfance : création d'une "liste noire" des personnels aux comportements inappropriés

Dans la nuit de ce mardi 26 au mercredi 27 mai 2026, un jeune homme de 19 ans a été poignardé dans le quartier Fayard à Saint-André. Selon nos informations, il a reçu plusieurs coups de couteau. La victime a été touchée à la tête, l'épaule et au bras. Il a été pris en charge par les secours et transporté vers le GHER de Saint-Benoît. Son pronostic vital n'est pas engagé. Trois personnes ont été interpellées par les forces de l'ordre dont deux mineurs.

Aurélien Centon, élu Saint-Paulois et président d'associations a annoncé ce mardi 26 mai 2026, démissionner de son poste de conseiller départemental. Cette décision a été prise suite à sa condamnation à 4 mois de prison avec sursis pour des faits supposés de harcèlement moral contre une jeune femme avec qui il a eu une relation intime et un enfant.

La saison des baleines est arrivée. Globice signale ce mercredi 27 mai 2026 que la première observation de baleine a été réalisée face à la plage des Brisants, à Saint-Gilles, aux alentours de 13h. Une arrivée qui était attendue, et qui a pu être capturée en vidéo par le Réunion Fishing Club.

Ce mercredi 27 mai 2026, le préfet de La Réunion Patrice Latron et l’ensemble des partenaires ont signé la nouvelle convention du bouclier qualité prix 2026. Au total dans ce panier, 175 produits utiles au quotidien pour un prix de 403 euros, soit 12 euros de moins que le précédent. Ce dispositif de lutte contre la vie chère dans les Outre-mer permet depuis 2013 de garantir un prix maximal sur un ensemble de produits.

Le ministre de l'Education, Edouard Geffray, a indiqué mercredi que les personnels ayant eu des comportements inappropriés avec des mineurs à l'école seraient désormais inscrits sur une liste noire, en présentant le projet de loi de protection de l'enfance.