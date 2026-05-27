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Saint-Gilles : une baleine observée face à la plage des Brisants, la première de la saison

  • Publié le 27 mai 2026 à 14:28
  • Actualisé le 27 mai 2026 à 14:29
baleines septembre 2023

La saison des baleines est arrivée. Globice signale ce mercredi 27 mai 2026 que la première observation de baleine a été réalisée face à la plage des Brisants, à Saint-Gilles, aux alentours de 13h. Une arrivée qui était attendue, et qui a pu être capturée en vidéo par le Réunion Fishing Club (Photo d'illustration Richard Bouhet/www.imazpress.com)

"L'arrivée des premières baleines à bosse était attendue depuis plusieurs jours. Des signalements en Afrique du Sud, en Namibie et au Mozambique avaient déjà eu lieu", note l'association dédiée à l'étude et à la conservation des cétacés. 

"Et c'est face à la plage des Brisants qu'un individu frappe de la caudale ce mercredi 27 mai depuis 13h, première observation accompagnée d'un témoignage vidéo, certes lointaine, mais indiscutable", annonce-t-elle. 

www.imazpress.com / [email protected]

Baleines, Cétacés, Globice

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