[Photos-Vidéo] Saint-Denis : une marche organisée pour les droits des enfants

Ce mercredi 27 mai 2026, la ville de Saint-Denis et l'association "Ekol du Bonheur" à La Réunion ont organisé une marche pour les droits des enfants. Partis du Jardin de l'État, les jeunes se sont ensuite rendus en salle du Conseil municipal pour livrer leurs témoignages (Photos : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Il s'agit d'une marche nationale menée par le COFRADE, portée par l'association "Ekol du Bonheur" à La Réunion.

Cette mobilisation est la toute première marche organisée sur l’île. Une douzaine d’enfants du conseil des enfants dionysiens, du service civique de la ville ainsi que du conseil des jeunes y a participé. Regardez.

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- Plus de 530 informations préoccupantes évaluées en 2025 à La Réunion -

Depuis plusieurs années, le nombre d’"informations préoccupantes" (IP), signalements d’enfants en danger, ne cesse d’augmenter. En 2025, ce sont près de 530 situations qui ont été évaluées.

À La Réunion, 995 enfants ont été victimes d'atteintes sexuelles en 2024, dont 382 dans un cadre intrafamilial, et 158 viols ont été recensés, en hausse de 23%, selon la gendarmerie.

L'association EPA (Écoute Moi, Protège-Moi, Aide Moi) rappelle que les chiffres concernant les violences faites aux enfants à La Réunion sont alarmants. Près de 6.000 informations préoccupantes (allant du harcèlement aux violences intrafamiliales ou sexuelles) ont été enregistrées l’an dernier. Une augmentation de 38 % des signalements a été constatée entre 2022 et 2024 dont 20% à propos de violences sexuelles sur mineurs. En cas d'urgence, le seul numéro à composer est celui de Police Secours. Le 119 pour les enfants en danger Vous pouvez signaler des faits de violences intrafamiliales en ligne, directement auprès du commissariat ou de la gendarmerie la plus proche sur le www.servicepublic.fr/cmi Anonyme et gratuit, ce tchat est accessible 24h/24 et 7j/7 pour échanger avec des policiers ou des gendarmes spécialement formés aux violences sexistes et sexuelles.

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