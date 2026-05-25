15 pays se tournent vers La Réunion pour améliorer la prise en charge et la sensibilisation à l'alcoolisation fœtale

Ce mercredi 13 mai 2026, le député Perceval Gaillard, l'association SAF France basée à La Réunion et le FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorders) qui se trouve en Irlande, ont organisé la première session internationale dédiée à la prévention des Troubles Causés par l’Alcoolisation Fœtale (TCAF). Un évènement qui marque un tournant dans la coopération législative entre 15 pays qui se tournent vers La Réunion, devenue une référence internationale dans la lutte contre l’alcoolisation fœtale (Photo Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Des médecins, des parlementaires, des professionnels du social et des familles concernées représentant 15 pays, étaient connectés à cette visioconférence qui a duré un peu plus de 3 heures, avec un objectif commun : transformer l'enjeu de santé publique mondial qu'est l'alcoolisation fœtale en priorité législative internationale.

Le modèle réunionnais intrigue : comment cette petite île de l’océan Indien a pu faire chuter de façon drastique le nombre de cas d’alcoolisation fœtale sur son territoire? Ici, le taux de femmes enceintes consommant de l’alcool pendant la grossesse est passé à environ 7 %, contre une moyenne nationale estimée à 27 % en France.

Selon SAF France ce résultat repose sur trois piliers :

- La parole des mères biologiques, socle de tout le modèle de prévention ;

- La prévention précoce en milieu scolaire, avec plus de 50.000 jeunes sensibilisés depuis 2003 ;

- La mobilisation des élus locaux et des pouvoirs publics dans une logique de co-responsabilité collective.

Ce modèle a directement inspiré l’obligation du logo d’avertissement sur les bouteilles d’alcool en France dès 2007, un amendement adopté dans la loi de financement de la Sécurité sociale 2026 en décembre 2025, ainsi qu’une proposition de loi actuellement portée par le député Perceval Gaillard.

En Irlande, la mise en place de ce type de logo sur les bouteilles d'alcool, est repoussée en 2028.

- En Irlande : les chiffres affolants de l'alcoolisation fœtale -

En 2017 en Irlande, 81 % des femmes indiquaient avoir consommé de l'alcool pendant leur grossesse ou alors qu'elles essayaient de concevoir un enfant. Selon la FASD Ireland (Fetal Alcohol Spectrum Disorders Ireland) , 381.000 personnes vivent avec un trouble causé par l'alcoolisation fœtale en Irlande.

Aujourd'hui, un enfant sur dix naît avec un TSAF dans le pays.

Tristan Casson-Rennie dirige la FASD Ireland, l’équivalent de SAF France, il explique : "Je ne connaissais pas le travail qui y était mené jusqu’à ma rencontre avec Denis Lamblin à Seattle, il y a un an. Une présentation avait alors été faite sur ce sujet, le travail extraordinaire réalisé à La Réunion, et elle a rapidement retenu mon attention, car il m’a semblé qu’il s’agissait d’un modèle de référence, de niveau international, pour porter le message de prévention."

Tristan Casson-Rennie continue : "En Irlande, la plupart des personnes ne sont pas diagnostiquées ou sous-diagnostiquées, c'est une tragédie car les troubles causés par l’alcoolisation fœtale sont complètement évitables".

L’Ensemble des TCAF représente la première maladie neuro-développementale non génétique évitable. "Derrière chaque statistique, il y a un enfant, il y a une vie" lance Tristan Casson-Rennie.

En Irlande, 6.000 bébés naissent avec des troubles causés par le Saf chaque année. Tristant Casson-Rennie insiste : "Les troubles de l’alcoolisation fœtale ne sont pas rares, ils sont juste rarement diagnostiqués." Dans le pays, il y a 5 ans encore, il n’y a fait aucune recherche sur le sujet.

En Irlande, le message est clair : les troubles SAF ne sont pas la responsabilité seule de la femme. Tristan Casson-Rennie en est persuadé : "Ce n’est plus la responsabilité des femmes, mais du couple, des personnes qui souhaitent avoir une famille."

SAF France, et le député Perceval Gaillard vont plus loin il est aussi question de la responsabilité des fabricants d'alcool.

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- Une co-responsabilité collective au cœur de l’approche -

SAF France précise dans un communiqué : "Les TCAF s’inscrivent dans un contexte familial, social, culturel, politique et économique qui exige un engagement collectif : futurs pères, professionnels de santé, pouvoirs publics, acteurs économiques, médias et société civile."

"Cette approche intègre également le dialogue avec les producteurs et distributeurs d’alcool, plutôt qu’une logique de confrontation — ayant notamment favorisé le développement des boissons alternatives sans alcool, désormais en forte progression. En 2023, près d’une femme enceinte sur deux en France consommait déjà ces alternatives".

Perceval Gaillard expose : "Notre spécificité française, c'est que nous travaillons avec les alcooliers. Qui ont bien compris que les femmes enceintes ne sont pas un public pour eux et le slogan 0 alcool leur rapporte un nouveau marché, celui des boissons sans alcool. Cette démarche améliore leur image de marque, alors que s’opposer pourrait la détériorer".

Quand le député Français Perceval Gaillard évoque le dialogue mis en place avec les producteurs d'alcool, les représentants des pays participants sont parfois surpris. En Irlande, par exemple, on explique que l'association qui lutte contre le SAF n'a pas le droit de le faire, étant financée par le ministère de la santé.

"Vous m’amenez ainsi à comprendre que je dois me libérer de ces contraintes imposées par le ministère de la Santé et rechercher des financeurs qui me permettront de travailler dans la direction que je souhaite prendre, et dans laquelle mon conseil d’administration souhaite également que j’avance" expliquera Tristan Casson-Rennie.

En Australie, on s'étonne d'entendre que, s'il le souhaite, le lobby des producteurs d'alcool pourrait empêcher la mise en place d'une loi. "Ils sont à l'origine du problème pourtant" dira une participante.

- Un groupe de travail international pour sauver des vies -

Au fil des échanges, les participants découvrent les difficultés de certains pays, des problématiques récurrentes parfois, qui renforcent ce besoin de coopération entre les nations.

Perceval Gaillard insiste : "Si nous voulons changer les lois, nous n’avons pas d’autre choix que de mettre en place un groupe de travail international. Isolés, nous perdrons, et nous serons attaqués. Nous nous sommes mis d’accord sur le fait de travailler ensemble. Si nous voulons changer les lois, sauver des vies, c'est notre seule solution.

Le député, ancien travailleur social, semble particulièrement touché par le sujet : "Le SAF est la première cause de handicap dans le monde, ce n’est pas une fatalité. Notre chemin à nous, c'est celui de la prévention, de l’écoute des femmes et, au-dessus de tout, notre support international" annonce Perceval Gaillard qui est sur le point de proposer un plan de prévention national inspiré du mouvement réunionnais.

À l’heure où la Réunion devient un modèle dans la lutte et la prévention des troubles causés par l’alcoolisation fœtale, les Réunionnais n’échappent pas aux publicités qui promeuvent des alcools locaux, des affichages géants sur des 4 par 3, plusieurs dans une même rue parfois, et que l’on peut difficilement éviter.

On y lit parfois : une île, un rhum. Le temps de passer la photo retouchée d’une bouteille qui ferait presque rêver, le message de prévention placé en dessous ne marquera pas les esprits.

Hélas...

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