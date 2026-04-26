Arte et de ZDF à La Réunion pour filmer un documentaire sur la prévention du Syndrome d’alcoolisation fœtale

Une équipe de tournage d’Arte et de ZDF était présente le 23 avril 2026 à La Réunion pour filmer un épisode dédié à la prévention du Syndrome d’alcoolisation fœtale (SAF), dans le cadre d’un documentaire international consacré à l’alcool et à ses effets tout au long de la vie. Ce programme sera diffusé en 2027 auprès de plusieurs millions de téléspectateurs européens. Nous publions le communiqué de SAF France (Photo Stephan Laï Yu / www.imazpress.com)

Chaque année en Europe, environ 100 000 enfants naissent avec des Troubles Causés par l’Alcoolisation Fœtale (TCAF). Ce handicap, entièrement évitable, représente un coût sociétal estimé à plus de 100 milliards d’euros par an, en raison de ses conséquences à vie sur la santé, l’éducation, l’insertion sociale et la justice.

La Réunion : un modèle pionnier reconnu à l’échelle internationale

Le choix de La Réunion n’est pas anodin : l’île est aujourd’hui reconnue comme un territoire pionnier en matière de prévention.

Depuis près de 20 ans, grâce à un modèle structuré en quatre piliers complémentaires :

• la parole des mères biologiques,

• la prévention en milieu scolaire,

• la mobilisation des élus locaux,

• et la sensibilisation grand public (SAFTHON, Tables Jaunes),

La Réunion a atteint un taux d’exposition prénatale à l’alcool estimé à 7 %, contre environ 27 % en France métropolitaine, avec des pics atteignant 38 % en Île-de-France.

La force unique du modèle réunionnais : faire entendre les voix invisibles

Au cœur de cette réussite se trouve un levier déterminant : la libération de la parole. Les témoignages des mères biologiques - longtemps réduits au silence -, ont permis de lever les tabous autour de la consommation d’alcool pendant la grossesse.

Parallèlement, la prise de parole de personnes vivant avec un SAF, comme Sabrina Dijoux, rend visible un handicap encore trop souvent ignoré. Ces témoignages, portés dans les écoles, les campagnes de prévention et les espaces publics, transforment profondément les représentations sociales.

- Un tournage au cœur du terrain -

Le tournage s'est déroulé à L'Étang-Salé, lors de l'Atelier des Mamans — rendez-vous hebdomadaire organisé par SAF France qui permet aux femmes accompagnées et aux bénévoles de se retrouver pour échanger au travers d'ateliers artistiques. Cette semaine, les mamans ont pu s'essayer à l'argile, sous la guidance d'une intervenante spécialisée. Ce cadre intimiste et bienveillant a offert à l'équipe d'ARTE des images d'une rare authenticité, au plus près de ce qui fait la force du modèle réunionnais : la création d'un espace de confiance où la parole des femmes peut se libérer.

L’équipe d’ARTE a rencontré plusieurs acteurs clés de ce modèle :

• Denis Lamblin, président de SAF France, engagé depuis plus de 30 ans dans la prévention,

• Sabrina Dijoux, ambassadrice de SAF France,

• Perceval Gaillard, député de La Réunion,

• ainsi que des mères réunionnaises réunies dans le cadre de l’Atelier des Mamans de SAF France à L’Étang-Salé, dont Mirella. Les photos du reportage sont ici

"La Réunion a montré qu’une politique de prévention structurée, ancrée dans le réel et portée politiquement peut transformer les comportements en profondeur. Ce modèle, fondé sur la vérité des témoignages et la mobilisation collective, est aujourd’hui prêt à être partagé à l’échelle européenne. Le choix d’ARTE et de ZDF en est une reconnaissance majeure" a déclaré Perceval Gaillard, député de La Réunion

"Ce tournage marque une étape historique. Derrière les chiffres, il y a des visages, des histoires, des parcours de vie. Ce sont ces témoignages — ceux des mamans, ceux des personnes touchées — qui ont permis de changer les mentalités. En 2027, des millions d’Européens découvriront que ce handicap est évitable, et que des solutions existent" a déclaré Denis Lamblin, Président de SAF France

- Une dynamique législative et européenne en marche -

Le 6 décembre 2025, dans le cadre de l'examen du PLFSS 2026, l'Assemblée nationale a adopté à la majorité des députés un amendement porté par Perceval Gaillard, engageant l'État à reconnaître la pertinence d'un plan national de prévention du SAF et des autres TCAF. Sans caractère juridiquement contraignant, cet amendement constitue une reconnaissance politique forte et invite explicitement le Gouvernement à s'en saisir. Il s'inscrit dans un travail de fond mené depuis plus d'un an, nourri par des déplacements parlementaires à La Réunion, des visites ministérielles et des témoignages de familles directement concernées.

Cette dynamique dépasse désormais les frontières françaises. Le 13 mai 2026, SAF France, Perceval Gaillard et FASD Ireland co-organisent à Ennis (Irlande) une session législative internationale réunissant parlementaires et experts de plusieurs pays.

Objectif : faire du modèle réunionnais une référence transférable à l'échelle européenne et internationale.