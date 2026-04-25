Météo : dimanche en demi-teinte

Pour ce dimanche 26 avril 2026, Matante Rosina voit des averses début de matinée sur l'est avant que le temps se montre plus clément et un beau soleil sur l'ouest en matinée. L'après-midi, les pentes ouest et sud-ouest reçoivent des averses modérées, notamment du côté du Tévelave et du Tampon. Et en soirée, un nouvel épisode pluvieux revient s'inviter sur l'est, la journée se termine comme elle a commencé. (photo Richard Bouhet/www.imazpress.com)