[Photos - Vidéo ] Cap Noir : une fenêtre ouverte sur le cirque de Mafate

Masse rocheuse élevée, le Cap Noir est situé dans les hauts de la Possession. Il sépare le plateau du Dos-d'Âne du lit de la Rivière des Galets. Moins connu et moins haut que le point de vue du Maïdo, le Cap Noir et ses 1.000 mètres d'altitude offrent un panorama exceptionnel sur le sud du Cirque de Mafate. Rendu dangereux par les intempéries, le sentier est actuellement fermé au public, pour le plus déplaisir des amoureuses et des amoureux de la nature. Imaz Press vous fait découvrir ce site à travers ces images réalisées en drone et dans le respect de la réglementation (Photos : Emmanuel Grondin / www.imazpress.com)

Avec un enchaînement de vues sur la Rivière des Galets, le Cirque de Mafate et le village de Dos d'Âne, l'escapade, lorsque le sentier est ouvert, est très appréciée des promeneurs, y compris ceux qui ne sont pas habitués à randonner.

La randonnée offre une vue à 1000 mètres d'altitude sur le cirque de Mafate d'un côté ainsi que sur le village de Dos d'Âne et sur toute la ville du Port.

À découvrir lorsque le sentier sera de nouveau ouvert.

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