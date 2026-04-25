À retenir ce soir : collision mortelle, grève des cliniques privées, concert, église cambriolée, carburants

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 25 avril 2036 : - Sainte-Marie : un homme en trottinette meurt après une collision avec une voiture - 6e jour de grève dans les cliniques privées : les syndicats haussent le ton avant la réunion en préfecture - Concert : Ballaké Sissoko et Piers Faccini enchantent la salle Gramoun Lélé - Argent et objets dérobés dans une église à Saint-Louis, l’auteur toujours recherché - Carburants : "Aujourd'hui, la situation ne nous fait envisager aucune pénurie", assure Macron

Un accident mortel s’est produit ce vendredi 25 avril 2026 à Sainte-Marie, aux alentours de 16 heures. Alors qu'il roulait à trottinette, un homme a été percuté par une voiture. Il est décédé sur place. Une enquête est en cours.

À deux jours d’une réunion attendue en préfecture, l’intersyndicale des cliniques privées de La Réunion durcit le ton. Dans un communiqué, publié ce samedi 25 avril 2026, elle alerte sur une situation jugée "intenable" et menace d’amplifier la mobilisation en l’absence de réponses concrètes.

Plus de 500 spectateurs ont assisté, ce vendredi 24 avril 2026, au concert de Ballaké Sissoko et Piers Faccini à la salle Gramoun Lélé à Saint-Benoît. Une escale du Bisik Hors les Murs marquée par une performance intime et envoûtante.

Un vol a été commis dans l’église Saint-Jean-Paul II, à Bois-de-Nèfles-Coco, dans la nuit du jeudi 23 au vendredi 24 avril 2026. De l’argent et plusieurs objets ont été dérobés. La maire de Saint-Louis, Juliana M'Doihoma a réagi, dénonçant un acte qui "blesse une communauté".

Emmanuel Macron a assuré samedi que la guerre au Moyen-Orient ne laissait aujourd'hui "envisager aucune pénurie" de carburant en France, mettant en garde contre les scénarios qui risquent de provoquer des "comportements de panique".