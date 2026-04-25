Concert : Ballaké Sissoko et Piers Faccini enchantent la salle Gramoun Lélé

Plus de 500 spectateurs ont assisté, ce vendredi 24 avril 2026, au concert de Ballaké Sissoko et Piers Faccini à la salle Gramoun Lélé à Saint-Benoît. Une escale du Bisik Hors les Murs marquée par une performance intime et envoûtante. (Photos DR - Iris Mardémoutou)

Un voyage musical suspendu. Une parenthèse hors du temps. Vendredi soir, la salle Gramoun Lélé a accueilli plus de 500 spectateurs venus assister à la rencontre musicale entre Ballaké Sissoko et Piers Faccini, dans le cadre du Bisik Hors les Murs.

Dans une atmosphère feutrée, le duo a offert une performance tout en finesse, mêlant la kora cristalline de Ballaké Sissoko à la guitare et à la voix douce de Piers Faccini. Au fil du concert, les compositions issues de leur album commun "Our Calling", fruit de plus de vingt ans de collaboration, ont transporté le public dans un univers apaisé et introspectif. Une expérience sensorielle où les silences, autant que les notes, ont trouvé leur place.

- Un concert porté par le Bisik -

"La kora répond à la guitare. Le souffle de Piers Faccini se fond dans les harmonies de la harpe-luth de Ballaké Sissoko. Plus de frontière. Plus de pistes d'atterrissage. Rien qu’un océan de sérénité qui submerge la salle Gramoun Lélé baignée de béatitude". Durant plus d’une heure et demie, la salle s’est laissée porter par cette "conversation" musicale, jusqu’à une ovation finale saluant la performance des deux artistes.

Porté par le Bisik, cet événement confirme une nouvelle fois la volonté du lieu de proposer des rendez-vous artistiques singuliers, ouverts à toutes les esthétiques.

- Prochaine escale : Tikok Vellaye -

Le samedi 2 mai, le chanteur réunionnais Tikok Vellaye célébrera ses 35 ans de carrière sur la scène de la salle Gramoun Lélé, entouré de plusieurs invités.

Tikok Vellaye et zinvités à la salle Gramoun Lélé avec le Bisik - D’Alain Péters à Ti Sours

• Samedi 2 mai

• Ouverture des portes 19h

• Infos / résa au 0693 63 39 39

• Tarif Adhérents : 12 euros / Autres : 15 euros

• Buvette et snacking sur place



La billetterie est ouverte.

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