Saint-André : appel à la solidarité pour Marie-Denise Prusse, 74 ans, qui a tout perdu dans l'incendie de sa maison

Ce mardi 21 avril 2026, dans les environs de midi, la vie de Marie-Denise Prusse a basculé. La Saint-Andréenne, âgée de 74 ans a vu sa maison s’embraser en quelques heures. Le sinistre serait d’origine électrique. Il a ravagé toute sa maison, et réduit en cendre le souvenir de toute une vie. Sans assurance habitation, la famille se retrouve dans une impasse et lance aujourd'hui, un appel à la solidarité, afin de pouvoir rénover la maison mais aussi racheter des vêtements pour les enfants et du matériel scolaire. (Photos : D.R)

Depuis l’incendie qui a ravagé son domicile, Marie-Denise Prusse passe ses journées assise dans sa cour.

L’une de ses petites-filles, Laurine Lefranc, raconte : "Mémé ne fait que pleurer, elle ne mange plus. On lui propose de venir passer du temps chez les uns les autres, les membres de la famille, elle refuse. Elle dit qu’elle veut juste rester chez elle. Alors, tous les matins, elle marche pour aller à sa maison. Puis, elle s’assoit là."

À 74 ans, la gramoune a du mal a accepter l'aide qui lui est proposée, difficile aussi pour elle de se projeter.

L'origne de cet incendie reste inconnue, mais une piste est cependant évoquée sur place : un climatiseur portable. Les flammes sont ensuite montées dans les rideaux d’une chambre avant de se propager à l’étage de la maison.

Ce mardi 21 avril, Marie-Denise et ses proches sont au rez- des chaussée de sa maison, quand une odeur les alerte. À l’étage de son domicile, où elle héberge sa fille et deux de ses petits-enfants, un incendie démarre. Face à ce départ de feu, les personnes présentes s'équipent de seaux d'eau et essaient de maîtriser l'incendie, en vain.

- La solidarité s'organise -

Laurine Lefranc explique : "Tout le monde était en bas, ils ont essayé d’éteindre avec ce qu’ils avaient, mais c’était trop tard, le feu avait pris trop d’ampleur. Ils ont tout perdu. Les papiers, les clefs de la voiture de ma tante, donc ils sont sans transport aussi."

Les deux enfants qui occupent normalement ce domicile ont retrouvé le chemin de l'école : "Ils sont un peu choqués, mais ils ne voulaient pas rester sans rien faire, ils ont voulu aller à l’école. Alors hier, on a pris les enfants pour faire quelques achats pour l’école, pour finir la semaine."

Afin de venir compléter l'entraide familiale qui s'est mise en place depuis l'incendie de ce mardi, une cagnotte en ligne est lancée et les proches de Marie-Denise comptent sur la solidarité des Réunionnais.

Sur cette cagnotte, un message de ses enfants apparaît : "Aujourd’hui, elle se retrouve sans rien, sans assurance, sans ressources et sans endroit où aller. À son âge, il est extrêmement difficile de faire face à une telle épreuve seule. C’est pourquoi nous faisons appel à votre générosité pour l’aider à se relever et à retrouver un minimum de stabilité."

Sur place, la gramoune a reçu la visite du centre communal d'action sociale de la ville de Saint-André et du Département.

Selon la petite fille de Marie-Denise, une solution de rénovation est peut-être envisageable via le conseil Départemental. Une aide, qui est la bienvenue, car pour Marie-Denise, il est impossible de quitter sa maison.

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