Plaine-des-Palmistes : une automobiliste fait une chute de 25 mètres au Col de Bellevue et s'en sort indemne

Ce mercredi 15 avril 2026, vers 18h23, une conductrice a fait une chute de 25 mètres dans un ravin au niveau du Col de Bellevue (RN3) sur la commune de la Plaine-des-Palmistes. Selon nos informations, l'automobiliste aurait perdu le contrôle de son véhicule. Elle s'en sort indemne, légèrement blessée. Le véhicule devrait être récupéré prochainement indique à Imaz Press le Centre régional de gestion du trafic (CRGT) (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)