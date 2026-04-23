À retenir ce soir - un an de prison requis contre Didier Robert, incendie mortel, violences sexuelles, cliniques privées, Kenjy Julienne Lamy

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 23 avril - - [Photos] Loyers payés par la Région : un an de prison, dont 6 mois ferme sous bracelet, 150.000 euros d'amende et 5 d'inéligibilité requis contre Didier Robert - La Possession : un homme meurt dans l’incendie de sa maison, une autre personne grièvement blessée - Violences sexuelles présumées : un réalisateur réunionnais mis en cause, des associations locales appellent à briser le silence - [Photos - Vidéo] Grève dans les cliniques privées : les salariés grévistes seront reçus lundi en préfecture, ils restent mobilisés - Sports de combat : Kenjy Julienne Lamy décroche le titre de champion de France de muay thaï - FFKMDA

Ce jeudi 23 avril 2026, le parquet général a requis contre Didier Robert, un an de prison, dont 6 mois ferme sous bracelet, 150.000 euros d'amende et 5 d'inéligibilité. L'ancien président de Région est poursuivi pour des faits supposés de concussion et de prise illégale d’intérêts. a été jugé et condamné en novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Saint-Denis à huit mois de prison avec sursis, 100.000 euros d’amende et cinq ans d’inéligibilité.

Ce jeudi 23 avril 2026 un incendie mortel a eu lieu dans le secteur de Dos d’Âne. Selon plusieurs sites d'informations, dans la maison partie en fumée, les sapeurs-pompiers ont découvert le corps sans vie d'un homme de 38 ans, une autre personne est grièvement blessée. Selon nos confrères, une enquête est en cours pour déterminer l’origine de ce sinistre.

Une enquête du média "Les Jours", publiée ce mercredi 22 avril 2026, met en cause le réalisateur réunionnais, Vincent Fontano, pour des faits présumés de viols et de harcèlement sexuel. Alors que l’intéressé conteste ces accusations et qu'il reste présumé innocent, plusieurs associations et syndicats locaux dénoncent un "système" et appellent à une prise de conscience collective dans le milieu culturel.

Ce jeudi 23 avril 2026, le mouvement de grève des salariés des cliniques privées continue, avec une quatrième journée de mobilisation. Pas d'opération escargot aujourd'hui, ils sont à Saint-Gilles les Hauts, afin de se faire entendre devant les cliniques des Oliviers et Robert Debré. Les grévistes notent une avancée : ils seront reçus en préfecture ce lundi 27 avril pour des échanges avec l'Agence réunionnaise de santé. Autre présence souhaitée, celle des représentants de la Fédération de l'hospitalisation privée Océan Indien, et leur employeur. En attendant cette réunion, les salariés grévistes restent mobilisés.

Le jeune sportif réunionnais, Kenjy Julienne Lamy, enchaîne les performances et s'impose comme talent prometteur des sports de combat réunionnais, avec plusieurs titres remportés depuis le début de l'année.