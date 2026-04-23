Sports de combat : Kenjy Julienne Lamy décroche le titre de champion de France de muay thaï - FFKMDA

Le jeune sportif réunionnais, Kenjy Julienne Lamy, enchaîne les performances et s'impose comme talent prometteur des sports de combat réunionnais, avec plusieurs titres remportés depuis le début de l'année. (Photo DR)

En 2026, il a déjà décroché plusieurs distinctions majeures. Les 18 et 19 avril dernier, il s’illustre à l’échelle nationale, en remportant le titre de champion de France de muay thaï, organisée sous l’égide de la Fédération française de kickboxing, muay thaï et disciplines associées (FFKMDA).

Cette année, il a également été sacré champion de La Réunion en muay thaï, mais aussi en K-1, forme de kick-boxing japonais, confirmant sa polyvalence sur le ring.

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Sur la scène internationale, le jeune boxeur a également brillé en devenant vice-champion du monde en Thaïlande, dans la catégorie des -69 kg en minime.

Avec ce palmarès déjà bien fourni, Kenjy Julienne Lamy s’affirme comme un espoir sérieux de la discipline.

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