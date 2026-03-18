Boxe muay thai : un père et ses deux fils sacrés champions du monde et vice-champion en Thaïlande

Une fratrie, des frères jumeaux et leur père, ont été sacrés champions du monde et vice-champion MTBSA en boxe muay thai 2026 lors d'une compétition à Pattaya en Thaïlande. Comme quoi le talent sportif dans cette famille, à l'air héréditaire (Photo : DR)

Tidjy Julienne Lamy a été sacré champion du monde MTBSA en semi pro en -39kg.

Son frère jumeau, Kenjy Julienne Lamy, champion de La Réunion 2026 en titre, a lui été sacré vice-champion du monde MTBSA en semi pro en -68kg.

Leur père, Jeff Lamy, repart lui avec la ceinture de champion du monde MTBSA en semi pro en -57kg.

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