Un projet de Centre ressources "trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité" porté par le CHU

Ce mardi 21 avril, près de 230 professionnels de santé, partenaires et associations se sont réunis autour d’un enjeu majeur : mieux comprendre et coordonner les réponses face au TDAH. Cette soirée illustre "la capacité de notre territoire à travailler collectivement sur des enjeux majeurs de santé publique", selon le CHU, dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo CHU de La Réunion)

La soirée a été marquée par la présence du Dr Étienne Pot, délégué interministériel aux TND, dont l’intervention a souligné l’importance d’une mobilisation à la fois nationale et territoriale.

Le trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) est fréquent, mais encore insuffisamment repéré.

Il s’inscrit dans des trajectoires complexes, souvent associées à des comorbidités addictives et psychiatriques, nécessitant des réponses coordonnées et adaptées.

Dans les structures addictologiques, jusqu’à un patient sur quatre peut être concerné par un TDAH, illustrant l’importance d’un repérage systématique et d’une prise en charge intégrée.



La stratégie nationale TND 2023-2027 offre un cadre interministériel structurant pour améliorer le repérage et les parcours de soins.

Dans ce contexte, le CHU de La Réunion, désigné porteur par l’ARS, pilote le projet de Centre Ressources TDAH (CRTDAH).

Présenté lors de la soirée par le Dr Rung, coordonnateur du projet, le portage du CRTDAH par le pôle de santé mentale du CHU repose sur un socle robuste, déjà opérationnel :

- Une expertise pluridisciplinaire déjà opérationnelle au CHU, pédopsychiatrie, psychiatrie, neuropédiatrie, neurologie et addictologie, garantissant la qualité et la sécurité des évaluations diagnostiques.

- La structuration et l'animation d'un réseau régional, fédérant l'ensemble des acteurs : professionnels hospitaliers, structures médico-sociales, libéraux et associations, afin de rendre les parcours plus lisibles, plus fluides et plus équitables pour les patients et leurs proches.

La formation et l'accompagnement des professionnels du territoire, par la diffusion des recommandations et des outils permettant de réduire durablement les délais diagnostiques et d'améliorer les pratiques.

Ce matin, une séquence de travail sur le Centre Ressources a démarré au CHU en présence du Dr Etienne Pot, du Pr Manuel Bouvard et du Dr Emmanuel Rung, marquant une nouvelle étape concrète dans la construction de ce dispositif structurant pour le territoire.

Le CHU de La Réunion remercie l'ensemble des intervenants, participants, partenaires et organisateurs de cette soirée, et particulièrement le Dr Jamain, coordonnateur de la CTA- 974 et au Dr Mété, Président, ainsi que la CTSM, présidée par M. Patrick Goyon.