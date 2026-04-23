Natation : moisson de médailles pour la sélection de La Réunion aux championnats de Maurice

La sélection de la Ligue de natation de La Réunion a marqué de son empreinte les championnats de l’île Maurice, qui ont lieu du jeudi 16 avril au dimanche 19 avril 2026, en signant une performance collective de tout premier plan. Face à une concurrence mauricienne relevée, les nageurs réunionnais confirment leur montée en puissance à l’approche des prochaines échéances nationales et, à plus long terme, des compétitions de la zone océan Indien. Nous publions ci-dessus le communiqué de la ligue de natation (Photo Ligue de natation)

Composée de 20 nageurs et encadrée par 4 entraîneurs, la délégation réunionnaise s’est illustrée tout au long de la compétition avec un bilan remarquable : 116 podiums, dont 62 titres. Une moisson qui témoigne de la qualité du travail engagé et du potentiel de cette génération.

Plusieurs performances individuelles ont particulièrement retenu l’attention, avec trois records établis :

- Maël Gabriel, record du 50 m dos messieurs (16 ans) en 26’’70,

- Anna Tsia-King-Fung, record du 50 m brasse dames (14 ans) en 34’’27,

- Salomé Dalmayrac, record du 50 m dos dames (14 ans) en 32’’00.

Les relais ont également constitué un temps fort de ces championnats, avec quatre victoires pour La Réunion :

- 4 x 100 m nage libre mixte,

- 4 x 100 m 4 nages mixte,

- 4 x 50 m nage libre mixte,

- 4 x 50 m 4 nages mixte.

Au-delà des résultats, ce déplacement s’inscrit pleinement dans une dynamique de coopération régionale. Il a permis de renforcer les liens sportifs entre La Réunion et Maurice, d’offrir une confrontation de qualité aux jeunes nageurs et de poursuivre leur préparation en vue des prochaines échéances, notamment les Jeux des Îles.



