Saint-Pierre : la police lutte contre l'insécurité routière avec des drones

Opération d'envergure de la police nationale ce mercredi 22 avril 2026 à Saint-Pierre. "La brigade des moyens aériens (BMA) les policiers du commissariat de Saint-Pierre, et de la brigade motorisée ont procédé à une action de lutte contre l'insécurité routière. Cette intervention marque la première mission de la BMA, une brigade nouvellement créée qui intervient avec l'appui de drones. "Un bilan positif est ressorti (avec l'interpellation) des individus en infraction" indique la police dont nous publions le post ci-dessous (Photo Police nationale)