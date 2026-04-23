[Photos] Philippe Baptiste, ministre de l’Enseignement supérieur, reçu à la Région

En visite à La Réunion, le ministre de l’Enseignement supérieur de la Recherche et de l’Espace, Philippe Baptiste, a été reçu à la Région ce jeudi 23 avril 2026. Il s'est entretenu avec Huguette Bello, présidente de Région, pour débuter son séjour de deux jours dans l'île (Photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Huguette Bello a rappelé l’importance du poids étudiant sur l’île : près de 18.800 étudiants, soit 70 % des jeunes Réunionnais poursuivant des études supérieures, et la moitié des étudiants ultramarins. Pourtant, selon elle, ces étudiants souffrent d’un retard de financement significatif, estimé à 1.248 euros de moins par étudiant par rapport à l’Hexagone.

Face à ce constat, Huguette Bello défend la mise en place d’un "plan de rattrapage", afin d’assurer une égalité réelle des chances.

- Le logement étudiant, urgence sociale -

Autre sujet majeur abordé : la pénurie de logements étudiants. Une situation décrite comme un "tracas" pour les familles réunionnaises, souvent contraintes de se mobiliser fortement pour permettre la réussite de leurs enfants.

La présidente insiste sur la nécessité d’actions rapides, soulignant les difficultés quotidiennes rencontrées par des étudiants pourtant majeurs, mais toujours fortement dépendants du soutien familial.

- Améliorer l’orientation des étudiants -

De son côté, le ministre Philippe Baptiste a salué la qualité des échanges et reconnu les défis spécifiques du territoire. Il a notamment pointé "un taux de réussite au baccalauréat satisfaisant, dans la moyenne nationale ; mais des difficultés importantes dans l’enseignement supérieur, notamment en première année, marquée par un fort taux d’abandon".

Le ministre insiste sur la nécessité de se "mobiliser collectivement" afin "d’améliorer l’orientation des étudiants, notamment pour les bacheliers professionnels et technologiques, de développer des parcours adaptés, comme les BTS ou les IUT, et et de renforcer l’accompagnement des étudiants à l’université".

Enfin, la situation financière de l’Université de La Réunion a également été évoquée. Confrontée à des difficultés ces dernières années, elle fera l’objet d’un accompagnement renforcé de l’État, avec notamment le lancement d’une mission d’inspection pour identifier des solutions durables.

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