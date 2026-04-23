Saint-Denis : 360 exposants sur 20.000 m2 d'exposition pour le Salon de la Maison 2026

Le Salon de la Maison, 37ème du nom, aura lieu au Parc des Expositions et des Congrès Auguste Legros à Saint-Denis, du vendredi 1er mai au dimanche 10 mai 2026. Organisé par la Nordev, cet événement rassemble chaque année plus de 100.000 visiteurs. Cette édition accueillera 360 exposants sur 20.000 m2 d'exposition, avec un équivalent de 1.100 stands dédiés à la construction, la rénovation, l'aménagement, la décoration et l'immobilier (Photo d'archives Stephan Laï Yu / www.imazpress.com)

"Au-delà du commerce et du conseil, le Salon de la Maison est avant tout un lieu de rencontres, de transmission et d'inspiration, où se croisent savoir-faire locaux, innovations et tendances adaptées aux réalités du territoire" indiquent les organisateurs dans un communiqué publié ce jeudi 23 avril

- Le Salon 2026 placé sous le thème "la maison, cœur vivant" -

Après avoir exploré les éléments naturels de l'île et la relation entre habitat et environnement, l'édition 2026 franchit une nouvelle étape en plaçant l'humain au cœur de la maison" disent encore les organisateurs.



"Cette vision s'enracine dans une démarche résolument responsable. La végétation, omniprésente dans la création graphique, n'est pas un ornement : elle rappelle que construire à La Réunion, c'est composer avec un écosystème unique, fragile et précieux" disent encore les organisateurs.

Les infos pratiques du Salon de la Maison 2026 -

• Horaires d’ouverture :

Tous les jours de 10h à 19h

• Tarifs d’entrée :



Adultes : 6€ Enfants : 2€ (de 6 à 12 ans- Gratuit moins de 6 ans). billetterie en ligne www.billetplus.re

• Accès au salon et parkings :

Le Parc des Expositions et des Congrès Auguste Legros de Saint Denis est desservi par plusieurs lignes de bus Citalis : les Lignes 5, 27, 27A, et 33 (arrêt Parc des expositions), 15, 26 et 31 (arrêt Stade de l’Est) ainsi que les EX1 et EX2

L’accès au Parc des Expositions sera renforcé par des navettes gratuites en rotation permanente qui permettront aux visiteurs stationnés dans les parkings d’accéder sans encombre à l'entrée du Salon de la Maison.

- Parking du Stade de l’Est

- Parking le long des berges de la ravine du Chaudron

- Parking Jamaïque/karting

Le parking sous-sol n° 2 est également à disposition des visiteurs (à noter que celui-ci est payant)

Un parking vélo a été aménagé à l’entrée du Parc à côté du Guichet N°2 ainsi qu’au parking sous-sol n°1

• Restauration



- 1 restaurant panoramique à l’étage du Hall C qui sera ouvert le midi avec également unespace plats à emporter. La restauration est assurée par Le Piton Fougère- 2 snacks bars- 1 coin gourmand sur lequel on pourra retrouver les traditionnels gaufres, crêpes, samoussas, et confiseries en tous genres

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