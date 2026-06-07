Taekwondo : 13 nouveaux gradés viennent renforcer les clubs réunionnais

La Ligue de Taekwondo de La Réunion a organisé, le samedi 6 juin 2026, un examen de ceinture noire réunissant 24 candidats, du 1er au 3e Dan. À l’issue des différentes épreuves, 13 candidats ont obtenu leur grade : 6 au 1er Dan, 4 au 2e Dan et 3 au 3e Dan.

"Cette journée d’évaluation a permis aux pratiquants de démontrer leur maîtrise technique, leur engagement et leur capacité à incarner les valeurs fondamentales du taekwondo : respect, persévérance, maîtrise de soi et dépassement personnel", écrit la ligue.

"Au-delà de la réussite individuelle, ces nouveaux grades représentent une avancée importante pour les clubs réunionnais. Les nouveaux gradés deviennent des repères au sein de leur structure. Ils participent à la transmission des savoirs, accompagnent les plus jeunes dans leur progression et contribuent au renforcement de l’encadrement dans les dojangs", souligne-t-elle.

"Leur réussite témoigne également du travail mené tout au long de l’année par les enseignants, les encadrants et les clubs, qui œuvrent quotidiennement à la formation des pratiquants et au développement du taekwondo sur le territoire."

La ligue de taekwondo de La Réunion "félicite les nouveaux gradés pour leur investissement et leur réussite" et "adresse également ses encouragements aux candidats ayant validé une partie des épreuves, les invitant à poursuivre leur préparation avec confiance en vue des prochaines échéances".







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