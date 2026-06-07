After Sakifo sur l’Esplanade du Front de Mer avec le Bisik

Le vendredi 12 juin 2026, le Bisik s’échappe de ses murs et vous donne rendez-vous sur l’Esplanade du Front de Mer de Saint-Benoît pour un After Sakifo exceptionnel. Avant cet After, le Bisik aura la fierté de tenir sa propre scène au cœur même du Sakifo à Saint-Pierre, du 5 au 7 juin. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : www.imazpress.com)

Eve La Marka sera la tête d'affiche de cet événement pour notre plus grand plaisir.

Aujourd’hui rappeuse, elle s'est frayé son propre chemin jusqu’à la scène française, marquant les esprits lors de son passage remarqué dans l’émission "Nouvelle École".

L’affirmation et l’énergie sont les maîtres-mots de ce projet que nous avons hâte de vous faire découvrir. Pas de temps à perdre : rendez-vous sur l’esplanade le vendredi 12 juin dès 18h pour un After Sakifo "dofé", face à l'océan et le cœur dans les basses !

D’autres artistes rejoindront prochainement cette programmation pour faire de ce vendredi 12 juin un moment de partage inoubliable… Suivez-nous sur les réseaux !

Bio Express - Grandissant au sein d'une famille de musiciens, Eve La Marka a été bercée par le jazz avant de succomber aux sonorités caribéennes à l'adolescence. Son style ? Un mélange audacieux et hybride, fusionnant les rythmiques dancehall avec les codes de la pop urbaine. Son univers est volcanique, à l’image de son tempérament affirmé, qu’elle exprime sans détour dans ses textes et son attitude. Capable d’exceller aussi bien dans l’egotrip que dans des morceaux plus profonds, elle promet une performance électrique.

Vendredi 12 juin

Esplanade du Front de Mer (Saint-Benoît)

Ouverture du site dès 18h

Infos au 0693 63 39 39

Buvette et restauration sur place