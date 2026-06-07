À retenir ce soir : Léon XIV à Madrid, hommage à Lyhanna, don du sang, Risofé et drones iraniens

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche soir 7 juin 2026 : - Plus de 1,2 million de fidèles assistent à une messe de Léon XIV en plein centre de Madrid - Mort de Lyhanna : un rassemblement organisé à l'Etang-Salé ce lundi - Don du sang : le planning des collectes - [Photos] Sakifo 2026 : un traditionnel risofé en musique avec Michou - Les Etats-Unis disent avoir abattu deux drones iraniens

Plus de 1,2 million de fidèles ont envahi les rues du centre de Madrid dimanche pour une messe célébrée par Léon XIV, au cours de laquelle le pape a appelé à un renouveau de la foi catholique en Espagne.

Ce dimanche 7 juin 2026, le Sakifo a entamé son troisième jour de festival à Terre Sainte avec le fameux risofé, mêlant petit-déjeuner et ambiance musicale en bord de mer. Un rendez-vous incontournable du festival, où les festivaliers peuvent se retrouver pour partager des barquettes préparées par l’association des femmes de marins-pêcheurs, dont les bénéfices sont reversés à l’organisation. Le tout en profitant de la chanteuse Michou, sur scène toute matinée

Les rassemblements d'hommage à Lyhanna, tuée dans l'Hexagone et dont le corps a été retrouvé ce jeudi, se multiplient partout en France. A La Réunion, l'association collectif Dys Fantastik donne rendez-vous ce lundi 8 juin 2026 aux personnes qui le souhaitent à 21h devant l'église de L'Etang-Salé-les-Hauts à 21h, "pour Lyhanna et pour tout les enfants qu'on écoute pas".