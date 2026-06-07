[Photos] Sakifo 2026 : un traditionnel risofé en musique avec Michou

Ce dimanche 7 juin 2026, le Sakifo a entamé son troisième jour de festival à Terre Sainte avec le fameux risofé, mêlant petit-déjeuner et ambiance musicale en bord de mer. Un rendez-vous incontournable du festival, où les festivaliers peuvent se retrouver pour partager des barquettes préparées par l’association des femmes de marins-pêcheurs, dont les bénéfices sont reversés à l’organisation. Le tout en profitant de la chanteuse Michou, sur scène toute matinée (Photo Emmanuel Grondin/www.imazpress.com)