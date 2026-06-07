Mort de Lyhanna : un rassemblement organisé à l'Etang-Salé ce dimanche

Les rassemblements d'hommage à Lyhanna, tuée dans l'Hexagone et dont le corps a été retrouvé ce jeudi, se multiplient partout en France. A La Réunion, l'association collectif Dys Fantastik donne rendez-vous ce dimanche 7 juin 2026 aux personnes qui le souhaitent à 21h devant l'église de L'Etang-Salé-les-Hauts à 21h, "pour Lyhanna et pour tout les enfants qu'on écoute pas". (Photo Photo Richard Bouhet/imazpress.com)

Plusieurs association appellent par ailleurs à se rassembler ce lundi 8 juin 2026 à 17h30 au tribunal de Champ Fleuri, pour rendre hommage à la jeune Lyhanna, tuée dans le Gers et dont le corps a été retrouvé ce jeudi. Un rassemblement organisé dans le sillon des appels à la mobilisation citoyenne lancés dans l'Hexagone par des associations de lutte contre les violences faites aux enfants.

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