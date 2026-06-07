Plus de 1,2 million de fidèles assistent à une messe de Léon XIV en plein centre de Madrid

Plus de 1,2 million de fidèles ont envahi les rues du centre de Madrid dimanche pour une messe célébrée par Léon XIV, au cours de laquelle le pape a appelé à un renouveau de la foi catholique en Espagne.

Le roi Felipe VI et la reine Letizia se sont joints aux foules de fidèles brandissant des drapeaux espagnols et du Vatican sur la place de Cibeles – habituellement le lieu de célébrations des supporters de football du Real Madrid.Le pape Léon y a appelé les Espagnols à ne pas considérer la religion comme "un musée du passé, mais (comme) une école de foi où on peut encore s'abreuver".Cet office est le temps fort du deuxième jour de la visite de sept jours du pape Léon en Espagne, bastion catholique traditionnel où la pratique religieuse a fortement décliné ces dernières années, comme dans une grande partie de l'Europe occidentale.Le pape est arrivé pour la messe à bord de la papamobile, empruntant des rues bordées de croyants enthousiastes.Une vaste opération logistique et de sécurité avait été mise en place pour la messe. Après l’office, chargé de symbolisme religieux, le pape a conduit une procession traditionnelle sur quelques centaines de mètres, à proximité de la grande artère commerciale de la Gran Vía, le long d'un parcours bordé d’œillets blancs et jaunes, les couleurs du drapeau du Vatican.Pour Nico Aldeanueva, 28 ans, en visite depuis Philadelphie aux Etats-Unis, le pape est "une force très unificatrice à un moment où nous sommes divisés sur tant de fronts différents"."Nous connaissons, semble-t-il, des conflits sans fin et, pour le moment, ici, on peut appuyer sur pause, profiter de l'instant et ressentir la foi", a-t-il salué.- "Il essaie de tous nous aider" -Ana Milagros, 64 ans, qui agitait un drapeau du Vatican, a confié qu’elle trouvait que le pape, né aux Etats-Unis, semblait "abordable" et "très sincère"."Il y a beaucoup de polarisation et de divergences en politique, dans les questions sociales, dans l'économie", a-t-elle regretté: "Le pape essaie avec cette visite de nous aider tous".Plus tard dimanche, Léon rencontrera des figures de la culture, du sport et de l'économie dans une enceinte sportive et de concert, dans le but de favoriser le dialogue entre la foi et la société civile moderne.Environ 90% des Espagnols se déclaraient catholiques dans les années 1970, contre 56,1% dans une enquête menée en mai par le Centre de recherches sociologiques (CIS), un organisme public, selon la télévision et la radio publiques RTVE.Samedi soir, 500.000 participants, pour la plupart jeunes, s'étaient déjà rassemblés avec Léon XIV au pied du stade Santiago Bernabéu du Real Madrid pour une veillée de prière qui s’est prolongée tard dans la nuit.Le souverain pontife avait entamé sa visite samedi au Palais royal de Madrid, où il a appelé à mettre fin aux "discours qui divisent" la société et aux "simplifications stériles" lors de la première journée de sa visite en Espagne qui sera notamment centrée sur la question des migrants, un sujet qui polarise le débat dans de nombreux pays parmi lesquels l'Espagne.Léon a aussi salué l'Espagne, dont le gouvernement de gauche s’est opposé à son pays natal, les Etats-Unis, ainsi qu'à Israël au sujet des guerres au Moyen-Orient, pour son "engagement constant en faveur de la paix et de la solidarité entre les peuples".Mardi, Léon XIV se rendra à Barcelone, où il célébrera mercredi une messe à la Sagrada Família, devenue depuis quelques mois l'église la plus haute du monde.Le pape achèvera sa visite jeudi et vendredi aux îles Canaries, principale porte d'entrée en Espagne des migrants en situation irrégulière, où il rendra hommage aux milliers d'entre eux qui ont péri lors de la dangereuse traversée de l’Atlantique.