Don du sang : le planning des collectes

L'Etablissement Français du Sang La Réunion- Océan Indien vous informe des collectes de sang organisées du lundi 08 juin 2026 au dimanche 14 juin 2026. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration www.imazpress.com)

Au mois de juin, nous célébrons la Journée Mondiale des Donneurs de Sang. Une occasion pour remercier les donneurs, mais aussi rappeler l’importance de donner son sang ou ses plaquettes. Il est d’autant plus important de continuer à se mobiliser que les ponts du mois de mai ont eu des conséquences sur nos réserves. Nous avons besoin d’une mobilisation forte et régulière pour constituer un niveau de stock de produits sanguins suffisant pour les patients car ils ne prennent pas de vacances et ont besoin de vous.

Lundi 08 juin 2026

• MAIRIE ANNEXE ST GILLES LES HAUTS – ST PAULde08H00 à 13H00

Mardi 09 juin 2026

• CENTRE COMMERCIAL E. LECLERC LA RESERVE – STE MARIE de12H00 à 17H00

Mercredi 10 juin 2026

• MR BRICOLAGE – SAINT PIERRE de 12H00 à 17H00

Jeudi 11 juin 2026

• LEROY MERLIN – BEL AIR – SAINT LOUIS de 12H00 à 17H00

• MAIRIE BRAS PANON – SALLE RAYMOND BARRE – BRAS PANON de 08H30 à 13H00

Samedi 13 juin 2026

📍 NORDEV CHAUDRON - HALL A - STE CLOTILDE de 09H00 à 16H00

Dimanche 14 juin 2026

📍 NORDEV CHAUDRON - HALL A - STE CLOTILDE de 09H00 à 16H00

- Infos pratiques -

Les dons se font principalement sur rendez-vous sur les sites fixes de l'EFS et sur les collectes mobiles.

Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne :

• en ligne sur https://dondesang.efs.sante.fr/

• par téléphone : 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92 (du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00)