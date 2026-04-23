Carton plein pour le studio réunionnais Gao Shan Pictures à Cannes 2026

Dix jours après avoir annoncé une double sélection au Festival de Cannes 2026 avec In Waves en ouverture de la Semaine de la Critique - une première pour un film d’animation - et Jim Queen en Séance de Minuit de la sélection officielle, Lucy Lost a été annoncé en Séance Famille. Ce sont donc l’ensemble des films sur lequel le studio a travaillé en 2025 qui se retrouvent sur la Croisette. De plus, Les chiens ne font pas des chats, un film actuellement animé par le studio, est parmi les 5 films sélectionnés en Work In Progress de Cannes Animation. Nous publions le communiqué ci-dessous

"Trois films en sélection à Cannes cette année, c'est bien plus qu'un chiffre. C'est la preuve que nos équipes réunionnaises sont capables de rivaliser avec les meilleurs studios au monde, et de contribuer à des œuvres qui comptent vraiment dans le paysage du cinéma international. Nous nous félicitons de plus de la place que prend le cinéma d'animation cette année dans les sélections cannoises", Arnauld Boulard, Président de Gao Shan Pictures

Ces films ont tous bénéficié du soutien de la Région Réunion, en partenariat avec le CNC. Ces sélections soulignent la pertinence de la politique régionale de soutien à nos filières.

• Lucy Lost — Une fable lumineuse sur l’identité et la mémoire

Réalisé par Olivier Clert et produit par Xilam Films, Lucy Lost, adapté du roman Listen to the Moon de Michael Morpurgo, est une aventure mêlant mystère et imaginaire. Gao Shan Pictures a contribué à son animation depuis La Réunion, mobilisant une dizaine d’artistes du studio pour apporter leur sensibilité et leur exigence à ce projet ambitieux.

"Lucy Lost illustre la capacité de l’animation à toucher tous les publics avec des histoires universelles, portées par une vision d’auteur." Arnauld Boulard, Président de Gao Shan Pictures

Synopsis : Malgré l’affection de sa famille, Lucy se sent comme étrangère parmi les siens. Ses dons extraordinaires et son étrange chevelure blanche suscitent la méfiance et l’hostilité des gens de son village. Aidée de Milly - une petite fille qu’elle seule peut voir- Lucy embarque dans une aventure mouvementée pour percer le secret de ses mystérieux pouvoirs et trouver sa place dans le monde.

Séance Spéciale Famille Cannes 2026 - Sortie nationale : 28 octobre 2026



• Les Chiens ne font pas des Chats — Une aventure familiale en cours de fabrication sur l’île

Écrit et réalisé par Alain Gagnol et produit par Parmi les Lucioles, Les Chiens ne font pas des Chats est une comédie familiale mêlant road-movie, fantastique et récit de transmission. L’animation du film est actuellement en cours au sein de Gao Shan Pictures à La Réunion avec une quinzaine d’artistes qui œuvrent depuis près de huit mois.

"Les Chiens ne font pas des Chats se distingue par une écriture singulière, à la fois drôle et sensible et une identité visuelle forte qui lui donne une personnalité immédiatement reconnaissable. C’est ce type de projet que nous avons à cœur d’accompagner." — Arnauld Boulard, Président de Gao Shan Pictures

Synopsis : Depuis le divorce de ses parents, la vie de Jules, 9 ans, a basculé. Tout s’accélère lorsque sa grand-mère Jeanne l’embarque, avec sa sœur Lola, dans une quête inattendue : retrouver un adolescent disparu. En chemin, Jeanne révèle un secret étonnant... elle peut parler aux chiens et aux chats.

Work in Progress · Cannes Animation 2026 - Sortie nationale en 2027

• In Waves — L'histoire qui ouvre la Semaine de la Critique

C'est une première mondiale. Jamais encore un film d'animation n'avait été sélectionné en ouverture de la Semaine de la Critique — vitrine internationale des cinéastes émergents à fort potentiel.

Adapté du roman graphique éponyme de l'artiste AJ Dungo, le film est produit par Silex Films et coproduit par Gao Shan Pictures. Une cinquantaine d'artistes ont contribué à la fabrication du film pendant plus d’un an au studio.

“L’ouverture de la Semaine de la Critique avec In Waves est un signal fort : celui de l’animation qui affirme pleinement sa place dans le cinéma.— Arnauld Boulard, Président de Gao Shan Pictures

Synopsis : A Los Angeles, AJ, lycéen discret, rencontre Kristen. Elle est passionnée de surf, lui de skateboard et de dessin. Ils tombent follement amoureux ; un avenir heureux se profile. Mais tout bascule lorsque Kristen tombe malade. Ensemble, ils se lancent dans un combat contre l’adversité, portés par la force de leur amour, leurs amis et leur passion désormais commune pour le surf et l’océan.

Première mondiale le 13 mai à Cannes - sortie nationale le 1er juillet 2026



• Jim Queen — En Séance de Minuit. Évidemment.

Le long métrage d'animation Jim Queen à la Recherche de la Chloroqueer, coréalisé par Marco Nguyen et Nicolas Athané et produit par Bobbypills, est officiellement sélectionné en Séance de Minuit au Festival de Cannes 2026. Un film qui ne ressemble à aucun autre, dans une section qui n'en attendait pas moins.

Pendant six mois, plus d'une trentaine d'artistes de Gao Shan Pictures ont œuvré sur des étapes clés de l'animation du film. Une contribution en coulisse pour un résultat brillant : Jim Queen monte les marches, et La Réunion monte avec lui.

“La Séance de Minuit, c’est l’espace des films qui prennent des risques et osent assumer leur différence. Jim Queen en est une parfaite illustration. Cette sélection, c’est la confirmation que l’audace paie et nous sommes fiers d’avoir contribué à cette aventure depuis La Réunion.” Arnauld Boulard - Président de Gao Shan Pictures.

Satirique, irrévérencieux, résolument contemporain : Jim Queen bouscule les codes de l'animation et s'impose comme l'un des objets cinématographiques les plus singuliers de l'année. Une œuvre libre et sans filtre, qui célèbre la diversité et l’inclusion et affirme avec un panache rare une culture de l’expression et de l’émancipation.