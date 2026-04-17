Trafic de stupéfiants démantelé à La Réunion : plus de 500.000 euros saisis, plusieurs personnes en garde à vue

En début de semaine ce lundi 13 avril 2026, plusieurs personnes ont été placées en garde à vue dans un vaste trafic de stupéfiants démantelé sur la commune de Saint-Denis et du Port. Selon nos confrères de Réunion La 1ère, plus de 500.000 euros ont été saisis ainsi que de la cocaïne et du "dou". Plusieurs personnes ont été placées en garde à vue (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Selon Réunion La 1ère, c'est un simple contrôle de police qui a mis au jour ce trafic de drogue. Dans la nuit du 13 avril à Saint-Denis, deux hommes ont été interpellés par une patrouille de la Compagnie départementale d'intervention (CDI) avec plus de 113.000 euros en liquide et environ 200 grammes de cocaïne.

L'un des mis en cause est déjà connu des services, visé par une enquête de la police du Port.

Le lendemain, mardi 14 avril, les policiers procèdent à des perquisitions et fouillent deux véhicules. Dans l’un d’eux, les enquêteurs découvrent 410.000 euros en espèces, 1,9 kilo de "dou" et 985 grammes de cocaïne.

Le père du mis en cause est également interpellé et placé en garde à vue.

La suite de l'enquête permet d'identifier une autre personne impliquée dans ce trafic. Elle est interpellée. Quatre fusils sont découverts à son domicile.

Au total, six personnes ont été interpellées, trois personnes devraient être déférés ce vendredi.

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