Saint-Louis : incendie dans une case en bois sous tôle, aucun blessé à déplorer

Un incendie s'est déclaré dans une case en bois sous tôle dans le bas de la rue Léonus Bénard à Saint-Louis tôt ce jeudi 16 avril 2026. La maire de la ville assure que les occupants de la maison s'en sortent indemnes et vont être relogés. Juliana M'Dhoima explique : "Nous nous sommes rendues sur les lieux afin d’accompagner la famille concernée et de soutenir le voisinage. Une solution d’hébergement temporaire a déjà été mise en place pour les deux jeunes." (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

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