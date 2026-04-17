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Saint-Pierre : un élève du collège Saint-Charles menace un de ses camarades avec un couteau

  • Publié le 17 avril 2026 à 11:07
  • Actualisé le 17 avril 2026 à 11:20
bac territoriale 974 de la police nationale

Ce mercredi 15 avril 2026, un élève du collège Saint-Charles de Saint-Pierre a menacé un de ses camarades avec un couteau pendant un cours. Grâce à l'intervention rapide du personnel enseignant et des effectifs de police ont permis d'interpeller l'auteur et d'appréhender l'arme. Aucun blessé n'était à déplorer. Le mineur a été placé en retenue judiciaire avant d'être déféré au tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Le lendemain matin, le jeudi 16 avril 2026, à l'ouverture du collège, une opération de contrôle d'identité et de fouille de sac a été menée conjointement avec 11 effectifs de la police nationale et de la police municipale.

900 ont élèves ont été contrôlés. Aucune arme ou objet interdit n'a été découvert.

www.imazpress.com/[email protected]

Faits divers, Saint-Pierre, Collège

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