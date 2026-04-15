TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile
voir plus

Trafic de stupéfiants : 376 plants de cannabis découverts à Saint-Pierre, un homme placé en garde à vue

  • Publié le 15 avril 2026 à 17:26
  • Actualisé le 15 avril 2026 à 17:29
Trafic de stupéfiants : 376 plants de cannabis découverts à Saint-Pierre, un homme placé en garde à vue
Trafic de stupéfiants : 376 plants de cannabis découverts à Saint-Pierre, un homme placé en garde à vue

Ce dimanche 12 avril 2026, les forces de l'ordre de Saint-Pierre étaient appelées pour un différend entre deux personnes au sujet de plants de cannabis arrachés, explique la police nationale. Sur place, les policiers découvrent une véritable culture de cannabis de grande ampleur, avec plus de 370 pieds. "Le propriétaire de ces plants était placé en garde à vue, la perquisition permettait de découvrir 376 pieds de cannabis, allant jusqu’à 2 mètres 50 de hauteur pour certains, de l'herbe et des graines de cannabis", affirme la police. (Photos : Police Nationale)

Les policiers intervenaient pour une altercation entre deux hommes et ont découverts un trafic bien rôdé. 

www.imazpress.com / [email protected]

Faits-divers, Cannabis, Saint-Pierre, Trafic de stupéfiants

guest
0 Commentaires