Cour d'assises : Billy Sinamoutou condamné à 25 ans de réclusion pour l'assassinat d'Alain Laravine

Billy Sinamoutou a été reconnu coupable de l'assassinat d'Alain Laravine par la cour d'assises ce mercredi 22 avril. Il a été condamné à 25 années de réclusion ainsi qu'à un suivi socio-judiciaire durant 5 ans. Il encourait la réclusion criminelle à perpétuité. L'avocate générale avait requiert à son encontre 30 années de réclusion. Billy Sinamoutou a 10 jours pour faire appel (Photo Stepah Laï Yu / www.imazpress.com)

Les faits remontent 9 octobre 2023, la responsable d'une association d'aide à la personne de Saint-André s'inquiète de ne pas voir l'un de ses employés, Alain Laravine, un salazien d'une cinquantaine d'années.

Or, il n'est pas dans les habitudes de l'habitant du cirque de s'absenter du travail sans prévenir. Sans réponse à ses appels, elle décide de se rendre chez lui, au 1er étage d'une maison située au 31 rue Michel Debré, au lieu-dit Mare à Citrons.

Sur place, elle découvre le corps d'Alain Laravine, sans vie, et partiellement calciné. L'homme est allongé, sur le côté gauche, en position fœtale. Elle appelle immédiatement les gendarmes locaux.

Les enquêteurs lancent leurs investigations. "Grâce aux caméras et au croisement avec l'étude de la téléphonie, nous parvenons à identifier un suspect", explique le directeur d'enquête. "Le 20 octobre, en suivant la Ford Fiesta, garée au Chaudron, on interpelle l'accusé".

Placé en garde à vue, il reconnaît immédiatement les faits et admet même la préméditation. Toujours devant les enquêteurs, puis devant le magistrat instructeur, il soutient "avoir libéré le monde d'un prédateur sexuel". Il explique que depuis des années, alors qu'il était même adolescent, Alain Laravine lui faisait des propositions sexuelles. Depuis, tout le dossier tourne autour de l'homosexualité supposée de la victime.

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Lors du procès qui a commencé ce lundi, les différentes expertises le décrivent comme une personne narcissique avec des interrogations sur sa possibilité de réinsertion.

"Il y a peu de remise en cause de ses actes et peu d'introspection. La victime a été ciblée, mais cela aurait pu être une autre personne. Sa dangerosité criminologique est bien réelle"a noté l'expert psychologue.

Mercredi après-midi, Mickaël Nativel, l'avocat de la défense a chargé la victime."Alain Laravine était un prédateur sexuel. Billy a gardé en lui une violence et une haine importante. Le passage à l'acte est appliqué par le traumatisme qu'il a vécu et qui a explosé subitement" a lancé le défenseur

Il a terminé sa plaidorie en demandant en la réduction de la peine requise par l'avocate générale.

Il a été entendu, Billy Sinamoutou a donc été condamné à 25 ans de réclusion au lieu des 30 ans requis par le parquet.

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