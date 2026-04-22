Affaire SPL Estival : des salariés annoncent nouveau dépôt de plainte

Dans le cadre de l’affairetde la SPL Estival, marquée par de graves dysfonctionnements de gestion et des soupçons de détournement de fonds publics, prise illégale d’intérêts, favoritisme ou encore corruption, des plaignants ont décidé de relancer l’action judiciaire avec l’appui de leur avocat. 11 salariés ou anciens salariés de la société portent cette plainte (Photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Cette affaire, qui a "causé un préjudice important aux salariés" et "porté atteinte à l’intérêt public", connaît un traitement jugé "particulièrement lent" par les parties concernées.

"Au regard de la gravité des faits notamment relevés par les rapports de la Chambre régionale des comptes", la nouvelle plainte a été déposée ce mercredi 22 avril 2026.



Ce dépôt vise à "réaffirmer leur détermination à faire toute la lumière sur cette affaire, relancer efficacement les démarches judiciaires et attirer l’attention du public sur un dossier impliquant des fonds publics et des responsabilités institutionnelles".

- Des erreurs de gestion à l'origine d'une dérive financière -

Pour rappel, la SPL Estival a connu de nombreux dysfonctionnements ces dernières années. Le 13 septembre 2024 la Chambre régionale des comptes de La Réunion a dévoilé son rapport après avoir procédé au contrôle de la société publique locale (SPL) Estival en juillet 2023.

En septembre 2020, "les fonctions de président du conseil d’administration et de directeur général ont été confiées à une même et seule personne". Dès lors, selon la Chambre régionale des comptes, "les résultats de l’entreprise se sont dégradés rapidement conduisant au placement de la société en redressement judiciaire au mois d’août 2023 avec une cessation de paiement à la même date, les dettes de la société étant provisoirement évaluées fin novembre 2023 à 3,2 millions d'euros.

Une dégradation des résultats "consécutive à des dérives multiples et à des erreurs de gestion que l’absence de contrôle de l’actionnaire majoritaire n’a pas permis de déceler en temps utile pour les empêcher ou les corriger alors même que le changement de statut de la société et la nomination d’un président-directeur général (PDG) étaient présentés comme un gage de plus grande transparence et de plus grande efficacité".

En avril 2025, le tribunal de commerce de Champ-Fleuri (Saint-Denis) a validé le plan de continuation de la SPL Estival. Une décision accueillie avec satisfaction par la Cirest qui a mis fin à une période de redressement judiciaire et "permet à l’entreprise d’ouvrir une nouvelle phase de consolidation et de modernisation". Le plan validé par la justice implique également le licenciement de 29 salariés.

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