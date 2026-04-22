CCIR : des sessions d’information dédiées à la surcharge carburant et aux compensations nationales pour les "gros rouleurs"

Ce mercredi 22 avril 2026, à 17 heures, les chefs d’entreprise du secteur des transports ont rendez-vous pour une session stratégique. Deux heures d'accompagnement afin de maîtriser les rouages de la surcharge carburant, et des différentes aides proposées par le gouvernement dans le cadre de l'augmentation des prix des carburants. "Alors que la pression sur les trésoreries devient critique, la CCIR organise une session technique et pédagogique pour transformer les annonces politiques en leviers de gestion" explique la CCIR. Prochaine date, le vendredi. 24 avril 2026 à Saint-Pierre. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Deux sessions d'informations sont organisées afin de mieux comprendre les mécanismes de calcul des compensations nationales pour les "gros rouleurs", les spécificités du gazole professionnel à La Réunion et leur application concrète pour les professionnels.

"Face à l'urgence économique provoquée par la crise pétrolière et dans le sillage des différentes annonces des Pouvoirs Publics, Pierrick Robert, Président de la CCI Réunion mobilise ses équipes pour accompagner les chefs d’entreprise du secteur Transport" indique la CCIR.

- Une rencontre cruciale -

"Le climat social actuel exige une réponse immédiate et une parfaite maîtrise des dispositifs d’aide. Entre les nouvelles compensations nationales pour les "gros rouleurs" et les spécificités du gazole professionnel à La Réunion, les entreprises doivent agir vite pour maintenir leur rentabilité" explique la CCIR.

- Au programme de cette session stratégique -

Décryptage des aides 2026 : Analyse des nouveaux dispositifs annoncés par le Gouvernement et les collectivités locales.

Surcharge gazole : Comment l'appliquer rigoureusement pour sécuriser ses contrats.

Outil de simulation : Présentation d'un module de pilotage en temps réel des coûts de revient.

La séance sera animée par Patrick Cassagnabere, consultant expert, en présence des élus de la CCI Réunion.

Pour rappel, la CCI Réunion organise des sessions d’information dédiées à la surcharge carburant :

Mercredi 21 avril de 17h à 19h à Saint-Denis

Vendredi 24 avril de 17h à 19h à Saint-Pierre

Ces sessions permettront de mieux comprendre les mécanismes de calcul et leur application concrète pour les professionnels.

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