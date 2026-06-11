Coup de feu à Saint-Paul : un homme blesse sa belle-mère et se tire dans le pied

Dans la soirée de ce mercredi 10 juin 2026, un homme a tiré un coup de feu sur la porte d'une habitation chemin Tarcyle dans le quartier de Bois-de-Nèfles à Saint-Paul. Une femme âgée d'une cinquantaine d'années - la belle-mère du mis en cause - a été blessée par des éclats de tir. Le tireur s'est également blessé au pied après un tir. Il a été évacué vers le Centre hospitalier Ouest Réunion (CHOR) pour être opéré. À sa sortie de l'hôpital, il sera placé en garde à vue (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Les techniciens de l'identification criminelle se sont rendus sur place pour déterminer les circonstances de cet acte et quel type d'arme a été utilisé. Selon nos informations, il devrait s'agir d'un fusil.

L'enquête est en cours.

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