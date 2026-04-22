Logements sociaux : les bailleurs sociaux de La Réunion s'inquiètent de la baisse des financements de l'Etat

À La Réunion, le manque de logements sociaux constitue une crise aux dimensions sociales, économiques et territoriales majeure "pourtant, les acteurs du secteur ont appris officieusement que l’enveloppe de la Ligne Budgétaire Unique (LBU - enveloppe de l'Etat servant à financer les logements sociaux - ndlr ) pour 2026 pourrait être ramenée à 27 millions d’euros, alors qu’elle s’élevait à 85,65 millions d’euros en 2024 et à environ 78,5 millions d’euros en 2025", s'alarme l'association régionale des maîtres d’ouvrage sociaux et aménageurs de l’océan indien (Armos - OI) dans un communiqué publié ce mercredi 22 avril 2026 (Photo Stephan Laï Yuwww.imazpress.col)

Cette division par trois de la LBU par rapport aux années précédentes, "marque une rupture sans précédent dans le financement du logement social à La Réunion, totalement incompatible avec les besoins du territoire" souligne l'Armos qui regroupe plusieurs les bailleurs sociaux (Sedré, Semac, Semader, SIDR, SHLMR, Sodegis, Sodiac).

La structre dit avoir déjà alerté l’État sur l’absence de visibilité financière pour 2026.

Les bailleurs sociaux rappellent que "la crise actuelle ne relève ni d’une insuffisance de projets ni d’un manque de mobilisation. Des dossiers de demande de financement ont d’ores et déjà été déposés, traduisant une capacité opérationnelle immédiate et une réponse concrète aux besoins des ménages".

L'Armos indique ensuite que les bailleurs ont présenté :

- 1.832 logements neufs (55 opérations), dont 1 196 logements locatifs sociaux (LLS) et 636 logements locatifs très sociaux (LLTS), nécessitant 55 millions d’euros de LBU

- 1.162 logements à réhabiliter (12 opérations), pour un besoin de 15 millions d’euros de LBU, afin de maintenir la qualité, la sécurité et la performance du parc existant.

"Ces seules opérations représentent 70 millions d’euros de besoins de LBU déjà objectivés, soit un montant très largement supérieur à l’enveloppe envisagée pour 2026. En l’absence de moyens suffisants, ce sont donc des projets concrets, prêts à être engagés et socialement indispensables qui seraient reportés ou abandonnés" détaille l'Armos.

- Des milliers de familles de La Réunion durablement pénalisées -

Avec plus de 53.000 demandeurs de logement social recensés au 31 mars 2026, La Réunion se trouve confrontée à une tension sans précédent, aggravée par l’absence d’alternative crédible dans le parc privé.

"La baisse massive de la LBU entraînerait mécaniquement, si elle devait perdurer, une chute brutale des mises en chantier à compter de 2027, un allongement supplémentaire des délais d’attente,, une réduction drastique des réhabilitations prévues par les bailleurs et une aggravation du mal-logement et de la suroccupation" énumèrent les bailleurs.

"Derrière ces chiffres, ce sont des familles entières privées de perspectives, des parcours résidentiels bloqués et des situations sociales qui se dégradent" dit encore l'Armos.

Un parc social fragilisé, faute de moyens pour le maintenir et l’adapter La LBU constitue un levier indispensable, en complément des autres dispositifs existants et des fonds propres mobilisés par les bailleurs, pour conduire les opérations de réhabilitation du parc social : rénovation thermique, adaptation des logements au vieillissement des occupants, sécurisation des immeubles et lutte contre la dégradation accélérée du bâti, particulièrement marquée à La Réunion en raison des conditions climatiques.

- Un choc pour l’économie locale -

"Comme déjà souligné auprès du Préfet, l’instabilité et la contraction des financements exposent directement la filière du BTP, pourtant essentielle à l’économie réunionnaise : en 2024, les mises en chantier de logements sociaux ont représenté 54 % de la commande publique. Moins de LBU, ce sont des marchés annulés ou reportés, des entreprises fragilisées, des emplois menacés" ajoute le communiqué.

- Une perte de dynamisme pour tout un secteur -

"Dans un contexte économique déjà tendu, ce choix serait un contresens. Le logement social ne peut pas être une variable d’ajustement" estime l'Armos.

Les bailleurs sociaux disent avoir fait la preuve de leur responsabilité : optimisation des coûts, anticipation des procédures, mobilisation collective. Mais aucune rigueur de gestion ne peut compenser une baisse aussi brutale des moyens.

"Nous appelons solennellement l’État à ajuster le niveau des crédits au besoin des territoires et des projets actuellement prêts, renoncer à une baisse incompatible avec les besoins du territoire, garantir une visibilité pluriannuelle minimale" note l'Armos.

"À La Réunion, le logement social est un investissement vital, au coeur de la cohésion sociale, de la dignité des habitants et de l’activité économique. L’affaiblir, c’est fragiliser durablement le territoire" terminent les bailleurs sociaux.

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