Liban : mort d’un deuxième militaire français après l’attaque de samedi dans le sud du pays

Un deuxième militaire français de la Finul, la mission de l’ONU au Liban, est mort mercredi "des suites de ses blessures" infligées au Liban "par des combattants du Hezbollah" dans "la même embuscade" qui a tué samedi l’adjudant Florian Montorio, a annoncé Emmanuel Macron.

"Le caporal-chef Anicet Girardin du 132ème régiment d’infanterie cynotechnique de Suippes, rapatrié hier du Liban où il avait été gravement blessé par des combattants du Hezbollah, est mort ce matin des suites de ses blessures", annonce le président de la République ce mercredi. "Il est mort pour la France", salue-t-il.

Le caporal-chef Anicet Girardin du 132ème régiment d’infanterie cynotechnique de Suippes, rapatrié hier du Liban où il avait été gravement blessé par des combattants du Hezbollah, est mort ce matin des suites de ses blessures.



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"La Nation, qui rendra demain un hommage à l’adjudant Florian Montorio mortellement touché au cours de la même embuscade, salue avec émotion la mémoire du caporal-chef Anicet Girardin et son sacrifice", ajoute Emmanuel Macron, adressant également "sa profonde compassion" à ses proches et à ceux des autres blessés.

Le chef de l’Etat rend "hommage à l’engagement exemplaire de nos armées au sein de la Finul, qui oeuvrent avec courage et détermination au service de la France et de la paix au Liban".

Ces militaires ont été pris dans une embuscade contre des Casques bleus de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul), dans laquelle deux autres soldats français ont été blessés.

"Après la stabilisation de son état par le personnel de santé, il avait été rapatrié vers la France le 21 avril. Malgré les soins apportés par le service médical, il a succombé à ses blessures", regrette le chef d'Etat major des armées, le général Fabien Mandon.

Grande tristesse à l’annonce de la mort du caporal-chef Anicet GIRARDIN.



Casque bleu de la FINUL, il avait été gravement blessé le 18 avril au Liban lors de la prise à partie ayant entrainé la mort de l’adjudant MONTORIO.



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Les autorités françaises ont immédiatement attribué l’attaque au mouvement pro-iranien Hezbollah actif dans le sud du Liban, ce que le groupe islamiste chiite a nié.

www.imazpress.com avec l'AFP