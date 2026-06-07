Don de sang : une collecte exceptionnelle organisée à Saint-Paul

Le samedi 20 juin 2026, au centre de ressources Payanké, à l’occasion de la journée mondiale des donneurs de sang, l’établissement français du sang (Efs), en partenariat avec la ville de Saint-Paul et le Chor, organise une collecte exceptionnelle pour mobiliser les Réunionnais avant les départs en vacances. L'objectif est de mobiliser plus de 300 donneurs afin de sécuriser les réserves de sang. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Nouveau lieu :

- Centre de ressources Payanké, en dessous du viaduc de la route des tamarins. Le parking est accessible sur place.

Ce nouveau format organisé un samedi, permettra au plus grand nombre, de participer à cette grande chaîne de solidarité qui permet de soigner chaque année plus de 10 000 patients à La Réunion.

