Saint-Paul : le Grand boucan fait son retour

Le dimanche 28 juin 2026, à partir de 14h, c'est le retour du grand boucan sur le front de mer de Saint-Paul. "Préparez-vous à plonger dans un univers où l’imaginaire prend vie. Cette année, le plus grand carnaval de l’ouest vous embarque dans un voyage fascinant autour du thème : illusions et monde surréel", écrit la Ville. (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Costumes extravagants, chars spectaculaires, animations de rue, artistes, musique et ambiance festive seront au rendez-vous pour une journée haute en couleurs sur le front de mer de Saint-Paul.

Sans oublier le traditionnel défilé du Roi Dodo, son embrasement spectaculaire à la tombée de la nuit, le feu d’artifice et le concert de clôture.

Bonne nouvelle : les navettes seront gratuites cette année pour permettre au plus grand nombre de profiter de l’événement.

Les navettes seront mis à disposition de 12h à minuit depuis :

- Expobat

- Run Market

- Les Aigrettes (RD10

Des renforts de lignes seront également proposés en soirée.

Retrouvez toutes les informations et les horaires ici.

Sortez vos plus beaux costumes et restez connectés : la programmation complète et les temps forts de cette édition 2026 seront dévoilés prochainement.

Merci à la compagnie pôle sud, association fondatrice et organisatrice de l'événement depuis 1997.