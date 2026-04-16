Tribunal de Saint-Denis : un homme jugé pour apologie du terrorisme et menace de crime

Ce vendredi 17 avril 2026, doit comparaitre devant le tribunal de Champ-Fleuri (Saint-Denis), l'auteur d'alerte à la bombe visant l'aéroport Roland-Garros et de décapitation de personnes. Le jeudi 26 juin 2025, l'homme avait adressé plusieurs courriels alarmants aux rédactions d'Imaz Press, de Radio FreeDom et d'autres médias locaux annonçant un attentat imminent à l’arrivée du vol AF648. L'homme âgé, de 30 ans et résidant au Tampon, avait été interpellé. En raison de la grève des avocats, son procès devrait être renvoyé. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Un premier mail a été reçu par notre rédaction. L'auteur, qui se réclamait de l'Islam, annonçait la décapitation de deux voyageurs à l’arrivée du vol AF648. Il faisait également référence à une bombe posée "pour Allah", images choquantes à l’appui.

Une série de mails successifs, de plus en plus violents, a conduit les autorités à mobiliser en urgence les forces de sécurité dont le RAID.

L'auteur avait finalement été interpellé. Le 28 juin, il avait été placé en détention provisoire.

- La rédaction d'Imaz Press, destinataire des menaces d'attentat -

Dans les messages électroniques envoyés, la rédaction d'Imaz Press a été également visée. Deux autres médias, Antenne Réunion et Freedom, ont été concernés.

Aussitôt alertées, les autorités judiciaires et les services de police ont été saisis.

Dans un communiqué, le préfet de La Réunion avait indiqué que "malgré la faible crédibilité de ces menaces, le représentant de l'État a immédiatement mobilisé les forces de l’ordre (direction départementale de la police nationale de La Réunion, commandement de la gendarmerie de La Réunion et services de déminage) pour sécuriser l’aéroport et parer la menace, en lien avec les autorités aériennes".

Une enquête a été ouverte pour menace de crime, apologie du terrorisme et atteinte à la sûreté de l’État.

Si les deux autres médias se sont constitués partie civile, Imaz Press a fait le choix de ne pas porter plainte contre l'auteur des menaces.

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