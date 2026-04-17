Trafic de stupéfiants : le procès de l'ex-directeur de cabinet de Maurice Gironcel renvoyé aux 11 et 12 juin

Ce vendredi 17 avril 2026, le procès de Bertrand De Boisvilliers, ex-directeur de cabinet du désormais ancien maire de la commune de Sainte-Suzanne, a été renvoyé aux 11 et 12 juin prochain en raison de la grève des avocats. L'homme devait comparaître devant le tribunal de Saint-Denis dans le cadre d'une enquête pour trafic de stupéfiants entre La Réunion et Maurice (Photo : www.imazpress.com)

Bertrand De Boisvilliers et ses co-mis en cause, avaient été interpellé par les gendarmes de l'antenne OFAST (anti-stupéfiants) et de la section de recherches de Saint-Denis, sur le port de Sainte-Marie, où se trouvait un bateau de pêche appartenant à l'ex directeur de cabinet de Maurice Gironcel.

Le lundi 7 avril 2025, le directeur de cabinet à la mairie de Sainte-Suzanne avait été placé en détention provisoire après avoir été déféré devant le parquet de Saint-Denis.

Trois autres suspects avaient également été écroués.

- Le navire de l'ex directeur de cabinet rempli de stupéfiants -

Contrôlé, le bateau s'est avéré chargé de produits stupéfiants. À bord de l'Abys, les enquêteurs ont saisi 147 kilos de zamal répartis dans des sacs et en 300 grammes de résine de cannabis.

Ce type de trafic entre La Réunion et Maurice est estimé à environ 30.000 euros le kilo à la revente.

- La municipalité "pas concernée" selon le maire -

À l'époque du placement en garde à vue de Bertrand De Boisvilliers, Maurice Gironcel avait réagi en expliquant avoir appris par la presse, "avec surprise et étonnement", "la garde à vue de Monsieur Bertrand De Boisvilliers, directeur de cabinet de la ville de Sainte-Suzanne dans le cadre d’une enquête "pour trafic de stupéfiants".

Maurice Gironcel, avait par la suite déclaré, "il s’agit d’une affaire privée qui, en aucun cas et en aucune manière, ne concerne la municipalité de Sainte-Suzanne", poursuit le maire.

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