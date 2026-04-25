Argent et objets dérobés dans une église à Saint-Louis, l’auteur toujours recherché

Un vol a été commis dans l’église Saint-Jean-Paul II, à Bois-de-Nèfles-Coco, dans la nuit du jeudi 23 au vendredi 24 avril 2026. De l’argent et plusieurs objets ont été dérobés. La maire de Saint-Louis, Juliana M'Doihoma a réagi, dénonçant un acte qui "blesse une communauté". (Photo FB Juliana M'Doihoma)

Un cambriolage a visé l’église Saint-Jean-Paul II, située dans le quartier de Bois-de-Nèfles-Coco, à Saint-Louis, dans la nuit de jeudi à vendredi dernier.

- Argent et objets volés -

Selon les informations de la gendarmerie, une personne s’est introduite dans le lieu de culte et a dérobé de l’argent contenu dans le tabernacle ainsi que d’autres objets. Contrairement à ce qu'on peut lire sur certains médias en ligne, les forces de l’ordre ne font pas état, à ce stade, d’une profanation.

Une enquête a été ouverte afin d’identifier l’auteur des faits. Cette personne était toujours en fuite ce samedi, en début d’après-midi.

- La maire de Saint-Louis réagit -

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, la maire de Saint-Louis, Juliana M’Doihoma, a exprimé "une profonde tristesse". Elle souligne que cet acte "ne touche pas seulement un lieu de culte" mais "blesse une communauté, heurte des croyants et porte atteinte à ce que nous avons de plus précieux : le respect mutuel et le vivre-ensemble". Regardez.

La maire a également assuré de son soutien à la paroisse et aux fidèles, tout en condamnant "avec fermeté ces faits inacceptables". Elle a enfin salué l’action des forces de l’ordre, mobilisées pour retrouver le ou les auteurs.

"L’enquête se poursuit", a confirmé la gendarmerie à Imaz Press ce samedi après-midi.

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